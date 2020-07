La iena Roberta Rei è stata vittima di una brutta caduta, per la quale è stata portata in ospedale. La giornalista rassicura sulle sue condizione e spiega ai fan di Instagram che non è niente di grave. Immediato il supporto dei compagni del programma Le Iene, che dovrebbero tornare il prossimo autunno con due appuntamenti settimanali.

Roberta Rei cade dalle scale: “Non è grave”

L’ex atleta ora diventata iena di punta della trasmissione Mediaset ha avuto una disavventura in vacanza. Come racconta lei stessa sui social, “succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale.

Ma non è grave, solo doloroso“.

Roberta Rei si trova in Sicilia, dove l’hanno rattoppata per bene: “All’ospedale di Trapani sono stati bravissimi e io li ringrazio di cuore. Mandatemi energie positive, che noi a Napoli abbiamo quelle strane credenze… Tutto è bene quel che poteva andare male“, continua.

Il post su Instagram di Roberta Rei

La solidarietà dei colleghi

Sotto il post tantissimi i commenti delle iene, come Giovanna Nina Palmieri, con cui conduce uno degli appuntamenti settimanali de Le Iene insieme a Veronica Ruggeri.

Anche Giulio Golia mostra solidarietà alla collega: “Jam nu ti scoraggia forza“. Saluti e auguri di pronta guarigione anche dal conterraneo e attore Salvatore Esposito e dal collega Salvo Sottile.

Il ritorno dello show Le Iene

È una delle trasmissioni di punta di Italia 1 e il suo ritorno nei palinsesti autunnali è confermatissimo. Rimarrà il doppio appuntamento, il martedì con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, costretti a lasciare per l’emergenza coronavirus, e il giovedì insieme a le iene inviate.

Fino ad allora i protagonisti della trasmissione si godono le vacanze, con Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri che hanno scelto l’Umbria.

La Palmieri ha preferito Formentera, ma l’estate più movimentata di tutti la sta avendo Alessia Marcuzzi, travolta dalla rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez.

