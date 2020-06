Ieri, 10 giugno, sarebbe stato il compleanno di Nadia Toffa, la famosissima iena scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro. Una scomparsa ma soprattutto un vuoto incolmabile quello lasciato dalla Toffa nel cuore del pubblico, dei seguaci, degli amici e dei colleghi che nel giorno di quello che avrebbe dovuto essere il suo 41esimo compleanno hanno voluto omaggiarla e ricordarla sui social con parole amorevoli e tuttora intrise di dolore per una perdita che difficilmente si riesce a superare.

Nadia Toffa, il dolore di Giulio Golia: “Manchi tu“

“Il vuoto che hai lasciato non potrà mai essere colmato – scrive su Instagram il collega ma soprattutto il grande amico di Nadia Toffa, Giulio Golia – Mi manca la tua risata, il tuo tono di voce urlato, mi mancano le nostre litigate…… ma anche le tue carezze… Manchi tu“.

La iena così scrive sui social allegando uno scatto commovente che lo ritrae in compagnia della Toffa dietro al bancone de Le Iene, il loro campo di battaglia. “Ma oggi per il tuo compleanno festeggiamo, perché così avresti voluto.

Il tuo orso buono“.

Il commosso ricordo di Giulio Golia per Nadia Toffa nel giorno del compleanno della iena scomparsa. Fonte: Instagram

Le Iene nel ricordo della Toffa: “Auguri Nadia“

Golia non è stato ovviamente l’unico a voler ricordare e omaggiare la Toffa in un giorno che avrebbero voluto vivere con lei. Anche la collega Giovanna Palmieri, sempre sui social, ha voluto pubblicare un ricordo in nome dell’amica scomparsa: “UBUNTU. ‘Io sono perché noi siamo’. Uno degli ultimi messaggi che ci siamo scambiate. Buon compleanno ragazza.. Oggi è il 10 giugno, avresti compiuto 41 anni.

Ci manchi tanto Nadia“. Al grido si aggiunge un’altra iena, Ismaele Vardera che sui social scrive: “Buon compleanno Nadia, il tuo sorriso sempre nel cuore“.

L’omaggio a Nadia Toffa dell’amica e collega Giovanna Nina Palmieri. Fonte: Instagram

“Auguri piccoletta“, più semplice e immediato il messaggio di Matteo Viviani che come scatto ha scelto una foto che lo ritrae insieme a Toffa e Golia sempre in quel de Le Iene, così come Filippo Roma che scrive: “Auguri Nadiuccia“.

Gli auguri a Nadia Toffa nel giorno del suo 41esimo compleanno da parte di Matteo Viviani.

Fonte: Instagram

Approfondisci:

LEGGI TUTTO SU NADIA TOFFA

Nadia Toffa: tutto sulla vita della Iena che ha lottato contro il cancro

Il ritorno delle Iene, nel ricordo di Nadia Toffa: “Una parte di noi”