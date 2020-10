Ore, giorni, settimane di apprensione per l’Italia intera per l’emergenza Coronavirus. Una seconda ondata che non sta risparmiando soprattutto l’ambiente dello spettacolo e della televisione italiana. Sono molti infatti i conduttori, da Gerry Scotti a Carlo Conti, che sono stati trovati positivi al virus. Per precauzione, quindi, molti altri si sono sottoposti a tampone: tra questi, anche Mara Venier.

Positivo Carlo Conti: il messaggio di Mara Venier

Proprio di ieri la notizia che il big della Rai è tra i contagiati da Covid-19, uno delle decine di migliaia che stanno affrontando il contagio e la malattia in questo inizio autunno.

Ad annunciarlo, era stato lo stesso conduttore di Tale e Quale Show: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid – scrive Conti, in buona salute tutto sommato – Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”.

Sul destino del suo programma, Conti lavorerà “in smart working” e condurrà il programma da casa, a quanto si è appreso. Dopo l’annuncio c’è stata immediata solidarietà da parte dei colleghi, e tra questi Mara Venier. La conduttrice ha scritto un post in cui ha scritto: “Abbraccio a Carlo Conti“, con una sfilza di cuori.

L’esito del tampone a Mara Venier

Nello stesso post, l’amata conduttrice di Domenica In – che però ha già annunciato l’addio al programma – ha anche annunciata di essersi sottoposta lei stessa ad un test per il Covid-19. “Stamattina ho fatto il tampone – ha scritto – e sono risultata negativa!”. Una buona notizia quindi per la Zia Mara, icona e modello per milioni di spettatori. Tanto che, come ha detto lei stessa, “Tanti di voi mi hanno mandato messaggi: per ora tutto bene“.

La paura di Mara Venier per il Covid

Negli scorsi mesi, quello del Coronavirus è stato un tema molto delicato per Mara Venier, che aveva addirittura pensato di sospendere il suo programma durante la fase acuta della prima ondata. A frenarla, era soprattutto la paura per il marito Nicola Carraro: “È crollato: piangeva continuamente e a quel punto ho scelto di nascondere la mia paura e forte lo sono stata per entrambi. Ma di notte non dormivo e piangevo, credevo saremmo tutti morti” ha dichiarato a Oggi.

Questo perchè, aveva raccontato, solo a novembre Carraro aveva avuto una brutta polmonite, che ha fatto dire ai medici che la sua situazione fosse grave. Inevitabilmente, quindi, la paura del Coronavirus è entrata anche nel suo ambiente domestico. Per ora, quantomeno, visto l’esito del tampone può stare tranquilla.

