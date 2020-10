È una delle protagoniste della televisione da 20 anni, da quando Uomini e Donne le ha dato una visibilità che non avrebbe mai pensato. La carriera di Tina Cipollari è stata segnata dagli scontri, soprattutto quelli incessanti con Gemma Galgani, e da momenti di grande fragilità. Ora l’opinionista più irruenta di Mediaset racconta alcuni lati di lei che non ama mostrare: Tina Cipollari è infatti attentissima alla sua privacy, soprattutto per tutelare i figli, Mattias, Francesco e Gianluca.

Tina Cipollari: una protagonista della tv

A Il Fatto Quotidiano Tina Cipollari si è raccontata come fa raramente.

Da quando è stata investita dalla fama grazie a Uomini e Donne, l’opinionista ha cercato di preservare il più possibile la sua vita privata. “La tv non è mai stata un mio obiettivo, non l’ho mai cercata: la guardavo, mi piacevano le soap, ma non ho mai pensato di far parte di quel mondo“, racconta.

Fortuito è stato l’incontro con Maria De Filippi, con cui il rapporto professionale è andato avanti per anni. Con la regina di Mediaset “Non c’è mai stato uno scontro o un rimprovero a telecamere spente.

Lo scambio si consuma in studio, le cose me le dice in puntata, davanti a tutti. Per altro io stimo molto Maria, ci capiamo con uno sguardo e so che la stima è reciproca“.

I figli: paure e soddisfazioni

La notorietà non viene senza prezzo e Tina Cipollari si è molto spesa per difendere i figli da curiosità che personaggi come lei suscitano. Per questo è così restia a parlare di sé: “Non per riservatezza estrema o per paura, ma solo perché voglio tutelare i miei figli: loro hanno scelto di non apparire, sono restii alle chiacchiere ed è giusto che io e il loro papà li proteggiamo dal gossip“.

Mattias, Francesco e Gianluca Nalli sono centrali nella vita dell’opinionista, spesso accusata di essere troppo sopra le righe. “Appaio irruenta, una che non ha paura di nulla, ma sono apprensiva e timorosa“, dichiara, “Affronto la vita e i problemi con determinazione ma devo fare i conti con l’ansia e con la paura di non essere perfetta agli occhi dei miei figli, nonostante sia molto presente nelle loro vite e a volte rischio di soffocarli di attenzioni“.

La nemesi eterna: Gemma Galgani

Più volte Tina Cipollari si è scontrata con Gemma Galgani, tronista di Uomini e Donne. Molti hanno sospettato che i vari litigi, spesso pesanti, fossero per lo show, ma l’opinionista nega. “L’antipatia è reale. Lei mi accusa dei suoi fallimenti sentimentali, dice che le faccio una cattiva pubblicità ma sono tutte balle: io mi limito a sottolineare ciò che fa, mi baso sui fatti. Colpisco nel segno perché la descrivo per ciò che è“, commenta.

Cipollari continua spiegando che Gemma sappia come far presa sul pubblico: “Io dico che usa gli uomini che vengono per lei e che non è sincera“, dichiara.

E a chi l’accusa di prendersela troppo con la Dama, al limite del bullismo, risponde: “Gemma è consapevole, sa quello che fa ed è in grado di rispondere: io ho un modo brusco di esprimermi, ma Gemma non è una vittima, è una donna furba che conosce il contesto televisivo“.