Anche Iva Zanicchi è risultata positiva al Coronavirus. L’annuncio lo ha dato lei stessa i un breve video pubblicato su Instagram. La cantante e conduttrice, che ha 80 anni, ha voluto tranquillizzare i fan ma, allo stesso tempo, li ha messi in guardia dalla pericolosità del Covid-19.

Iva Zanicchi ha il Coronavirus

“Ciao cari amici, sono Iva .Visto che si è risaputo e non c’è niente di male a dirlo, ho il Coronavirus”, esordisce così la cantante nel suo video. Guanti, mascherina ffp2 in casa Iva Zanicchi racconta: “Sono positiva da tre giorni.

(…) Non ho perso l’allegria tutto sommato sto bene”.

“Purtroppo l’Italia è piena, l’importante è stare attenti, non uscire, io non esco più di casa ci mancherebbe altro né io né i miei famigliari. (…) purtroppo l’ho attaccato anche ad una mia sorella”. Come lei stessa ha raccontato nella clip, la decisione di annunciare di aver contratto il virus è arrivata dopo aver postato per errore un video su Facebook allertando amici e persone vicine che hanno iniziato a chiamarla.

Dopo il video il virus si è fatto aggressivo

Come raccontato al Corriere della Sera, Iva Zanicchi si è accorta che qualcosa non andava quando ha cominciato a manifestare i primi sintomi del Covid-19, dolori muscolari e alle articolazioni, febbre a 37,5.

A quel punto si è sottoposta al tampone che è risultato positivo.

Nel giro di un giorno le sue condizioni sono leggermente peggiorate, soprattutto per quanto riguarda i bronchi, ma Iva Zanicchi si è detta comunque tranquilla. “Non bisogna prenderlo sottogamba, è una brutta roba” ha detto al Corriere, “L’importante è che uno abbia la respirazione buona, questa chiusura che ho oggi passerà sicuramente.

Sono in casa e comunque non sono da sola c’è il mio compagno, i miei due fratelli che vivono con me. Siamo un po’ tutti infetti in questa casa: quando rispondo dico “Qui ospedale Zanicchi, i letti sono tutti occupati”.

