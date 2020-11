Fabrizio Corona è noto per non avere mai avuto peli sulla lingua, e la cosa è emersa anche in una sua recente intervista con Vanity Fair in cui ha parlato approfonditamente di ciò che pensa del rapporto tra media e sfera familiare. Dopo aver parlato della sua esperienza, ha anche tirato in ballo alcuni vip che, a suo dire, avrebbero l’abitudine di “vendere” immagini della loro quotidianità ai paparazzi. Tra questi ci sarebbe anche l’ex marito di uno dei suoi grandi amori, ovvero Stefano De Martino.

Fabrizio Corona: “Non faccio il puritano”

Il precursore del mercato del “privato” sarebbe stato proprio lui, Fabrizio Corona, e tutti gli altri avrebbero imparato dalla sua esperienza.

“Ammetto di filmare il mio matrimonio per fare soldi e non faccio il puritano“, ha detto, spiegando di aver addirittura filmato la separazione da Nina Moric e di averla poi venduta ai giornali.

Come lui, ce ne sarebbero tanti altri, tra cui Filippo Magnini: “La Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme”, dice. Come lui sarebbero in tanti: “Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io”.

Poi arriva a De Martino, che farebbe la stessa medesima cosa, e Corona spiega anche di quando l’avrebbe fatto ultimamente: “De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono“.

Tra chi non vende foto ai giornali ma comunque usa il privato in funzione mediatica, ci sarebbero secondo Corona i coniugi Ferragnez: “Chiara Ferragni, coi suoi figli, sta facendo la più geniale operazione che ci sia. Lei e Fedez, senza la maternità in arrivo, in questo momento avrebbero zero contenuto. Invece: abbiamo il video di quando lei scopre di essere incinta, quello in cui lo dicono alla famiglia, quello di Leone con in mano l’ecografia della sorellina”.

Per quanto riguarda il fatto che loro non avrebbero introiti diretti dalla pubblicazione delle immagini, Corona risponde: “Perché non gli mettono addosso i capi firmati? Ma che c’entra. A loro il figlio crea aumento dell’engagement e quindi del loro valore commerciale, anche senza il tag del marchio“.

Fabrizio Corona su Belèn: “È tonta”

C’è una vip che, invece, pare non abbia mai voluto vendere la sua immagine pubblica, benché sia una che compare spesso sulle pagine dei rotocalchi.

Sarebbe proprio la sua ex, Belen.

La volontà di Belen di non sottostare ad accordi sulla sua immagine, a quanto pare, era per Corona croce e delizia: “L’unica che non fa queste cose è Belèn perché è tonta. A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: ‘Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro’, lei rispondeva: ‘Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu’. “

Unica eccezione possibile, per Belèn, pare fossero le vacanze: “Le dicevo: preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite?

Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa”.

Approfondisci:

Fabrizio Corona e Nina Moric: perché non si dovrebbe parlare del figlio Carlos

Coronavirus: Fabrizio Corona è positivo, febbre e mal di gola per l’ex fotografo

Fabrizio Corona dovrà scontare 9 mesi di condanna: la decisione