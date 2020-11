Continuano a non essere più tanto digerite le esternazioni della contessa Patrizia De Blanck. L’ultima sua esternazione sull’ex marito Giuseppe Drommi non solo ha lasciato un po’ basiti in concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip ma anche il pubblico da casa che inizia a chiedersi oltre quali limiti interverranno gli autori.

Grande Fratello Vip: l’aggressione di Patrizia De Blanck

Ancora una volta Patrizia De Blanck la fa da protagonista dentro alla casa del GFVip ma proprio come ieri, non ne esce troppo bene. Ieri la “contessa del popolo” era finito nel mirino dei telespettatori su Twitter per aver aggredito verbalmente Stefania Orlando dopo che la “vippona” le si era proposta per lavarle i capelli.

Una risposta di tutto punto, tipicamente deblankiana, tale da aver scatenato il pianto della Orlando che si è poi sfogata senza mezzi termini con le compagne Maria Teresa Ruta e Rosalinda.

Prende piede l’hashtag #fuorilacontessa

Anche oggi però, la De Blanck ne ha combinata un’altra delle sue scatenando polemiche sul web. Nella fattispecie la contessa avrebbe raccontato un vecchio episodio legato al suo passato in cui una sera avrebbe aggredito, fisicamente, l’ex marito Giuseppe Drommi, padre della sua Giada.

“Avevo la scarpa col tacco, gliel’ho tirata in testa, c’era tutto il sangue – ha raccontato la De Blanck agli inquilini della casa più spiata – Poi ho chiamato la polizia, hanno chiesto ‘dov’è l’aggressore?’, ed è arrivato lui che era tutto coperto di sangue. Poi l’ho accompagnato all’ospedale, gli hanno dato 5 punti in testa. Mentre lo cucivano – racconta sempre la De Blanck – gli tenevo la mano e gli dicevo ‘Ma no dai Peppino che poi io ti amo‘… C’ho i 5 minuti ma poi sono buona, perdono“.

In tanti, da casa, ascoltando la narrazione della contessa si sono rivoltati contro di lei: “Addirittura va fiera della violenza fisica che ha causato al compagno!!“, scrive un utente al grido di #fuorilacontessa, “La contessa che aggredisce il marito mandandolo in ospedale. E se fosse stato il contrario“.

