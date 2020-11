Su Rai 1 l’appuntamento è con l’episodio numero 14 della serie rivelazione dell’anno Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. Ma cosa ci aspetta questa oggi in tv? Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 andrà in onda il 14esimo episodio della serie rivelazione del 2020: Doc – Nelle tue mani. Come già accaduto la scorsa settimana, andrà in onda solamente una puntata della fiction, intitolata Perdonare e perdonarsi. Questo perché a seguire ci sarà la trasmissione AmaSanremo.

Per 5 giovedì Amadeus condurrà il nuovo progetto dedicato ai giovani in gara al 71º Festival di Sanremo. Un mix di intrattenimento e competizione musicale per selezionare i 10 artisti che parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani.

Spazio alle serie tv su Rai 2. Alle 21.20 l’episodio numero 21 della 1ª stagione della serie FBI. Dalle 22.10 invece l’episodio 5 e 6 della seconda stagione di 9-1-1.

Serata cinematografica invece su Rai 3 con il film in 1ª visione tv The Wife – Vivere nell’ombra. Joe Castleman e la moglie Joan (interpreta da Glenn Close) vengono svegliati una mattina da una telefonata: il marito ha vinto il premio Nobel per la letteratura.

Mentre si preparano per il viaggio che li porterà a Stoccolma, Joan ripensa ai sacrifici, ai tradimenti sopportati e al patto segreto su cui è basato il loro matrimonio. È in quel momento che il loro rapporto raggiungerà il punto di rottura.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 andrà in onda Dritto e rovescio, l’approfondimento su attualità e politica condotto da Paolo Del Debbio.

Su Canale 5 Gerry Scotti condurrà il quiz cult Chi vuol essere milionario? che, nonostante siano passati 20 anni dalla sua prima edizione, continua ad attrarre pubblico ed aspiranti vincitori del premio a 6 zeri.

I servizi e le inchieste delle Le iene continuano anche questo giovedì su Italia 1 in compagnia di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

E su TV8

Per i tifosi rossoneri, appuntamento imperdibile su TV8. Alle 21.00 l’appuntamento è con l’Europa League – Fase a gironi (3ª giornata, Gruppo H) Milan – Lille.

La squadra di Pioli, al momento prima in classifica in Serie A, è partita al meglio anche nella competizione europea ed è in testa al girone con 6 punti. A seguirla il Lille e il Celtic con 4 punti e lo Sparta Praga ancora a 0 punti.