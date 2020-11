L’esordio di stagione di All Together Now è stato incorniciato dalle lacrime di Anna Tatangelo, parte della giuria speciale della trasmissione insieme a J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone. La cantante non è riuscita a trattenere la sua emozione, spingendo Michelle Hunziker a intervenire.

All Together Now: Anna Tatangelo in lacrime

La prima puntata della nuova stagione di All Together Now va in archivio con un bel bagaglio di emozioni e talenti. Lo show canoro di Canale 5, con la giuria speciale composta da J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone e Anna Tatangelo, parte nel segno dell’allegria e del divertimento.

Proprio la cantante, ex compagna di Gigi D’Alessio, è stata protagonista di una parentesi particolarmente toccante.

A colpire il suo cuore la storia di una concorrente, Beatrice Baldaccini, in gioco con tutto il suo vissuto fatto di amore e anche grandi sfide personali e familiari. Un racconto che ha fatto piangere Anna Tatangelo, scoppiata in lacrime davanti a tutti prima della performance.

Prima di esibirsi, Beatrice Baldaccini ha svelato al pubblico di essersi messa alla prova per tentare di vincere il premio finale, che le consentirebbe di avere una maggiore stabilità insieme al compagno – con cui cerca di comprare casa navigando nel consueto limbo delle incertezze per chi non ha un posto fisso – e di esaudire il grande sogno di sua madre: visitare Machu Picchu.

Un regalo per ringraziarla di averla aiutata a realizzare i suoi desideri e che arriverebbe dopo la battaglia contro una malattia.

Le parole di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo non è rimasta indifferente al racconto della concorrente. Dopo aver preso la parola per esprimere il suo pensiero sulla storia, non è riuscita a proseguire il discorso senza versare calde lacrime per quanto appena udito.

“Mi emoziona il fatto che, al di là dei soldi, perché sicuramente in due troverete una soluzione per realizzare i vostri progetti e prendere un appartamento, è bello ripagare un genitore dei sacrifici fatti e pensare…” L’intervento della Tatangelo è stato interrotto dal suo pianto, accolto da un caloroso applauso in studio. Poi è stata Michelle Hunziker a parlare.

Michelle Hunziker interviene: “Non entriamo nei dettagli“

La conduttrice dello show è intervenuta a spiegare brevemente l’emozione di Anna Tatangelo.

Michelle Hunziker ha deciso di rivolgersi direttamente alla cantante: “Lo so che Anna è molto emozionata in questo, lo so. Adesso non entriamo nei dettagli, però questa storia ti ha veramente emozionato“.

La Hunziker ha voluto anche ringraziare il pubblico dell’affetto riservato alla trasmissione, con un post su Instagram in cui ha dichiarato quanto segue: “Siamo partiti e lo abbiamo fatto così, con il botto. In una serata davvero difficile per tutti noi abbiamo cercato di portare un po’ di leggerezza e un po’ di luce nelle vostre case per strapparvi un sorriso nonostante tutto“.

Approfondisci

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme

Anna Tatangelo, cambio look esplosivo per la cantante