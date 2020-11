Giampiero Mughini, oltre ad essere un affermato giornalista e opinionista, ha la fortuna di avere al suo fianco una grande donna, Michela Pandolfi. Si tratta di sua moglie, nonché presenza costante e duratura nella sua vita.

Tutto sulla vita e sulla carriera della costumista.

Chi è la moglie di Giampiero Mughini

Si chiama Michela Pandolfi e, anche lei, lavora nel mondo dello spettacolo ma dietro le quinte: infatti è una costumista di cui molti ammirano e richiedono il lavoro. Non si sa molto di lei poiché entrambi i coniugi sono molto riservati a riguardo ma ecco qualche informazione sulla donna.

Nata nel 1957, Michela Pandolfi è madre e nonna ma non tramite Giampiero Mughini: figli e nipoti arrivano infatti da una sua precedente relazione. Il giornalista e la Pandolfi, sposati da una trentina di anni, hanno infatti deciso di comune accordo di non avere figli poiché l’uomo si sentiva poco adatto al “mestiere” di padre. Come detto precedentemente Mughini parla poco della compagna (preferisce questo termine a quello di “moglie”), ma la coppia ha deciso di comparire insieme in una puntata di Vieni da me di Caterina Balivo nel 2019.

Una relazione solida

In quell’occasione Giampiero Mughini ha avuto modo di aprirsi e raccontare la loro relazione. Per descrivere Michela ha usato la dolce frase “soffice come una piuma”, poco prima di svelare altri dettagli sulla loro vita di coppia. Sembrerebbe infatti che da parte di entrambi ci siano stati tradimenti “di corpo”, ma l’opinionista ha affermato come tutto ciò non abbia mai coinvolto l’anima. Il loro legame è quindi sì libero, ma veramente solido.

Passatempo e vacanze di coppia

La solidità del rapporto si conferma nelle loro vite quotidiane.

I due amano infatti passare molto tempo insieme, anche solo uscendo a cena o andando al cinema. Mughini, inoltre, non ha problemi nel lasciarla andare da sola dai suoi figli e dai suoi nipoti. “Andare con lei? Ha la sua famiglia” ha detto infatti sempre da Caterina Balivo, evidenziando come non sarà sicuramente quello a farli “scoppiare”. Molto innamorato, Mughini dichiara che non avrebbe problemi a passare altri trent’anni con Michela Pandolfi. Magari l’amore col tempo riuscirà a smorzare le sue sfuriate, oppure no, chi lo sa.

