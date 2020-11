Isabella Ferrari apre il suo cuore e si racconta a 360° nel corso di un’intervista a Verissimo. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice racconta la sua carriera televisiva e il rapporto speciale con la madre. Al termine di una clip, la Ferrari scoppia in lacrime e svela qual è stato il più grande desiderio dell’amata figura materna.

Isabella Ferrari in lacrime a Verissimo

Amatissima dal suo pubblico e con una carriera di indubbio successo alle spalle, Isabella Ferrari si racconta a cuore aperto nello studio di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l’attrice concede un’intervista dai ricchi contenuti e con picchi di forte emozione.

Per lei sono subito lacrime al termine della clip di presentazione che ripercorre la sua carriera e il rapporto con la madre Maria. Proprio pensando alla figura materna, l’attrice non trattiene il pianto e spiega: “Mia mamma aveva un grande desiderio: essere attrice. Vivevamo in campagna, non c’era nessun attore in famiglia e ha puntato tutto su di me quando ero molto giovane. Avevo 14 anni, non volevo deluderla e per me era importante il suo giudizio.

Era molto dura e mi ha fatto marciare“.

Il ricordo della madre e il successo sul set

L’attrice riprende il suo racconto: “È incredibile come, come madre, mi sembra difficile poter indicare la strada a un figlio. La cosa più normale per me è quella di lasciarlo libero si sbagliare, di essere, di vivere. Invece mia madre no, mi ha accompagnata a Roma quando Vanzina cercava l’attrice di Sapore di mare e lei non ha fatto niente perché io fossi presa. E invece sono stata presa. È qualcosa di speciale vedere nel proprio figlio la sua qualità.

Io come madre non riesco“. Il successo, per lei esploso immediatamente, l’ha comunque tenuta con i piedi per terra: “L’ho vissuto con alti e bassi. Essendo così terrena, ogni giorno della mia vita sono stata con i piedi per terra, il grande successo non mi ha mai portata fuori dai binari. Aver avuto una famiglia solida alle spalle e sentirsi sempre molto amata, aiuta molto e spero di poter essere anche io così nella mia famiglia“.

