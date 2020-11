Nuovo provvedimento disciplinare al Grande Fratello Vip e questa volta sotto i riflettori ci finisce Stefano Bettarini. Neo-concorrente, entrato nella Casa la scorsa puntata, l’ex calciatore avrebbe già infranto una regola del gioco, come comunicato da Alfonso Signorini.

Stefano Bettarini a rischio squalifica

Il Grande Fratello Vip prosegue la sua marcia trionfale a suon di provvedimenti disciplinari. Dalle squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio ai recenti rischi squalifica di Francesco Oppini, Paolo Brosio e Andrea Zelletta, stavolta di mezzo ci finisce Stefano Bettarini. L’ex calciatore, entrano in Casa la scorsa puntata in veste di nuovo concorrente, avrebbe già infranto una regola del gioco.

A spiegare la motivazione al pubblico è Alfonso Signorini in apertura di puntata: “Ieri Stefano Bettarini si è lasciato sfuggire una espressione blasfema che ha portato il Grande Fratello Vip a prendere seri provvedimenti nei suoi confronti“.

“Chiedo scusa, pronto a qualsiasi cosa“

Alfonso Signorini convoca Stefano Bettarini per parlare con lui della questione. L’ex concorrente, ascoltate le parole del conduttore, chiede subito perdono: “Chiedo scusa, mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito, anche se è un modo per me non abitudinario, ma è un modo che ho nel dire cose che magari non penso.

Sono una persona credente, quindi non penso di voler offendere nessuno. Però purtroppo qui non si sa mai come parlare ed esprimersi, è un reality in cui sei te stesso e a volte bisogna prendere il bello e il brutto. L’importante è capire quando uno lo fa: chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi cosa“.

Stefano Bettarini squalificato

Il concorrente rientra in salone e ascolta assieme ai suoi compagni la decisione presa dalla produzione.

Alfonso Signorini legge il comunicato: “Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello. In casi come questi la decisione è inevitabile: Stefano, sei ufficialmente squalificato dal gioco“. Il concorrente è così costretto ad abbandonare la Casa: i saluti ai compagni, dopo pochissimi giorni, sono il preludio all’uscita definitiva dal gioco.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Stefano Bettarini entra nella Casa: è subito scontro con Dayane