Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di nuovi concorrenti. Questa sera il pubblico del reality targato Alfonso Signorini assisterà all’ingresso in Casa di due nuovi ‘Vipponi’, a cominciare da Stefano Bettarini. L’ex calciatore è subito protagonista di un accesissimo scontro con Dayane Mello, con la quale ha avuto una breve relazione nel passato, finita male.

Stefano Bettarini e Giulia Salemi pronti all’ingresso

La decisione del Grande Fratello Vip di posticipare la finale di due mesi – da dicembre a febbraio – ha un’immediata conseguenza. Per arricchire il cast di nuovi inquilini e nuove dinamiche che possano portarsi avanti fino al gran finale, la produzione ha deciso l’ingresso di nuovi ‘Vipponi’.

I primi tre nomi che sono trapelati sono quelli di Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma, che sarebbero dovuti entrare insieme nella puntata del 26 ottobre. Ma i loro ingressi erano stati rimandati a causa di un caso di positività al Coronavirus per uno dei tre, che alla fine si è scoperto essere Selvaggia Roma.

E così, dopo l’ingresso di Paolo Brosio dello scorso venerdì, questa sera saranno solo la giovane influencer e l’ex calciatore a varcare la fatidica Porta Rossa.

Questa avventura non è nuova per entrambi: Bettarini è stato concorrente della prima edizione versione ‘Vip’, la Salemi, invece, ha preso parte nell’edizione del 2018.

Duro confronto con Dayane Mello

Il primo a fare il suo ingresso è Stefano Bettarini, che entra nella Casa in maniera insolita. L’ex calciatore, infatti, si improvvisa massaggiatore per Maria Teresa Ruta in una delle stanze della Casa. Un siparietto divertente in seguito al quale la ‘Vippona’, tornata in salone, annuncia l’ingresso del nuovo concorrente: Stefano Bettarini è così ufficialmente un nuovo concorrente.

Ma il neo ‘Vippone’ ha subito qualche conto in sospeso da chiarire, a cominciare da Dayane Mello. I due hanno avuto una storia d’amore subito dopo l’edizione de L’isola dei famosi per cui lui era inviato, lei concorrente. La love story, di breve durata, è finita male e tra i due è rimasta della ruggine. L’ex calciatore la accusa: “Le esclamazioni su di me sono state poco carine. Beccare del ‘cogl***e’ da te è un complimento. Io non sapevo chi tu fossi prima dell’Isola, le copertine le ho sempre avute e senza il bisogno di nessuna donna“.

Su volere di Alfonso Signorini, che ha fatto da mediatore allo scontro, i due ‘Vipponi’ riescono a trovare un punto d’incontro. Per il proseguo del reality, hanno promesso di riappacificarsi e lo testimonia un abbraccio chiarificatore.

Giulia Salemi nuova concorrente

Dopo Stefano Bettarini, anche Giulia Salemi è pronta al suo ingresso. E anche per lei c’è una sorpresa speciale, dal momento che il suo approdo nella Casa di Cinecittà deve passare dal terribile ‘Cucurio’.

Su volere della produzione, Alfonso Signorini annuncia alla ragazza che, prima di entrare in Casa, dovrà passare alcuni istanti nel ‘Cucurio’ assieme a un ‘Vippone’ a sua scelta. La Salemi sceglie Tommaso Zorzi, che conosce da moltissimo tempo ma che, ultimamente, ha perso di vista. L’occasione dunque è quella di una riappacificazione, che sembra avvenire proprio quando il ragazzo entra nel ‘Cucurio’ e, sorpreso dalla sua presenza, la abbraccia. Dopo pochi minuti, Zorzi la introduce nel nuovo mondo presentandola ai compagni.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Selvaggia Roma positiva al Covid: rinviata l’entrata nella Casa