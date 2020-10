A settembre era dato come uno dei concorrenti di partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma la positività al Coronavirus l’ha costretto a rimandare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Questa sera Paolo Brosio entra ufficialmente in gioco, presentato da Alfonso Signorini ed accolto dai suoi nuovi coinquilini.

Paolo Brosio al GF Vip: è la volta buona

Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di un nuovo elemento. Non una vera e propria novità, considerando che era stato inserito nella lista di partenza dei ‘Vipponi’ che avrebbero dovuto varcare la Porta Rossa nelle prime due puntate. Ma stavolta Paolo Brosio ce l’ha fatta ed è pronto a fare il suo esordio.

Il 18 settembre scorso è slittato l’ingresso del giornalista a causa di alcuni accertamenti medici, che hanno successivamente confermato la positività al Coronavirus. Dieci giorni dopo, il giorno del suo compleanno, l’annuncio della negatività al tampone e quindi la guarigione. Oggi, a distanza di un mese, inizia ufficialmente l’avventura di Paolo Brosio nel reality condotto da Alfonso Signorini.

La calda accoglienza dei concorrenti

Paolo Brosio, dopo settimane di grande attesa, entra finalmente nella Casa del Grande Fratello Vip.

In salone trova le ragazze della Casa freezate ad attenderlo: lui le abbraccia e, su segnale dello ‘stop freeze’, le concorrenti si fiondano su di lui per accoglierlo con gran calore. Il giornalista spiega: “È stata dura. Io vi seguivo tutte le sere e, quando Alfonso ha detto ‘C’è Paolo che non sta bene’ , voi avete fatto quell’applauso e non sapete quanto mi abbia fatto stare bene“. Quei difficili momenti rivivono nel racconto del giornalista, che trova subito il conforto e gli abbracci dei suoi nuovi compagni di viaggio.

A distanza di un mese e mezzo, Paolo Brosio inizia la sua avventura nella Casa di Cinecittà.

