Brutte notizie per l’influencer Selvaggia Roma, la cui entrata nella Casa del Grande Fratello Vip è purtroppo rimandata. La modella, una delle future new entry, è infatti positiva al coronavirus, come ha ammesso oggi, nonostante la smentita data qualche ora prima. Nelle sue Storie su Instagram, Selvaggia Roma ha spiegato la situazione ai suoi fan, assicurando che la partecipazione al reality è solo rinviata, compatibilmente con le sue condizioni di salute. D’altronde il tempo non manca, dato che la fine del Grande Fratello Vip è stata prorogata di ben 2 mesi.

Selvaggia Roma positiva al coronavirus

“È arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza“, ha dichiarato Selvaggia Roma su Instagram, “Sono io che sono positiva al Covid, seppur avendo una carica virale molto bassa“. Poche ore prima l’Adnkronos aveva riportato la smentita dell’influencer sulla sua positività, e Roma si scusa innanzitutto con la giornalista: “Presa dallo spavento, e poi sono stata presa anche alla sprovvista, ho negato di avere il Covid“.

Selvaggia Roma rassicura di non essere stata a contatto con gli altri futuri inquilini della Casa. “Io sto bene, sto benissimo“, continua, “Vi volevo anche informare che mi è stato detto che la mia entrata al Grande Fratello è stata rinviata, ma non annullata, ovviamente tampone permettendo“.

“Si muore più di invidia che di Covid!”

L’ammissione di Selvaggia Roma ha scatenato un’ondata di polemiche per la precedente negazione di avere il coronavirus. Il manager dell’influencer, Giulio Borgognoni, ha commentato all’Adnkronos le minacce che Roma avrebbe ricevuto. “Selvaggia ha sicuramente sbagliato“, spiega, “Ma quest’errore va annoverato come un peccato veniale di una ragazza giovane che si è vista sfumare, almeno per ora, l’opportunità dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia proprio quando era a pochi passi dalla porta“.

La stessa Selvaggia Roma in un post ha risposto alle critiche ricevute, alcune anche molto dure. “L’invidia è quel sentimento che nasce nei miserabili nell’esatto momento in cui assumono la consapevolezza di essere dei falliti… … e comunque attenzione che da una recente statistica si è appreso che si muore più di invidia che di Covid!!!!“, ha scritto in un post su Instagram.

Il post di Selvaggia Roma su Instagram

Approfondisci:

TUTTO sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Patrizia De Blanck shock: la frase su Tommaso Zorzi scatena il caos