Elisabetta Gregoraci sempre più vicina e poi sempre più lontana a Pretelli; Guenda Goria forse fidanzata lontano dalla casa del Grande Fratello Vip; Myriam Catania alle prese con proposte di matrimonio urlate oltre le mura… ma per Tommaso Zorzi non c’è nessuna chance dentro la casa più spiata d’Italia o almeno, per ora.

Nel corso della puntata di ieri il gieffino si è lamentato dell’assenza di un papabile corteggiatore per lui al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini sembra essere pronto ad accontentarlo.

Tommaso Zorzi: entra per lui un papabile flirt?

Lo scoop esplode dopo la messa in onda dell’ultimo capitolo di Casa Chi e a lanciare la notizia è lo stesso conduttore, Alfonso Signorini. Mentre non sono chiarissime le dinamiche tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, al momento l’unico vero flirt di questa edizione, c’è chi fuori prepara tutto per dare un’occasione anche a Tommaso Zorzi, rimasto sinora a bocca asciutta. Sebbene siano stati tanti i segreti e le smentite, le rivelazioni su presunte omosessualità che hanno incendiato le serate del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi risulta essere l’unico ragazzo omosessuale all’interno della casa.

Signorini sgancia la bomba: chi entra nella casa

Proprio il concorrente, scherzando, sembrava essersi lamentato per questo con Signorini, caldeggiando l’ingresso di un uomo anche per lui. A dire il vero, Zorzi avrebbe lamentato l’assenza di una spalla, un complice all’interno della casa: “Io non ho nessuno. L’ho fatta ogni giorno questa richiesta. A me piace rapportarmi con gli uomini ma qualcuno che abbia una sensibilità simile alla mia. Parlo di mori di vedere le cose. Ti parlo di orientamento, perché un ragazzo gay ha passato spesso cose che ho passato anche io e mi capisce meglio – si era sfogato Zorzi nella casa – Su certe cose che penso io qui dentro non ho quella persona con cui ho quella visione uguale, per un trascorso, per tutto.

Vorrei un rapporto più intenso in questo contesto“.

E nemmeno il tempo di dirlo che Signorini sembra averlo accontentato. Pare infatti che, come trapelato da Casa Chi, sia pronto a fare il suo ingresso dentro la casa – nelle prossime settimane – una personalità pronta a farsi corteggiare da Tommaso, al momento tra i preferiti dal pubblico.

