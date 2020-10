Tra le dinamiche interne alla Casa del Grande Fratello Vip, grande attenzione è riservata al rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Tommaso Zorzi non resta a guardare e rivela di aver fatto stracciare un biglietto indirizzato alla conduttrice. E se il pubblico del reality sembra aver investito un discreto bagaglio di aspettative su un epilogo roseo, l’intervento dell’influencer frena gli entusiasmi e si insinua nella strategia di corteggiamento dell’ex velino di Striscia la Notizia.

Tommaso Zorzi: la rivelazione sul biglietto per Elisabetta Gregoraci

Non si arrestano gli interrogativi sull’evoluzione del rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci nella Casa del GF Vip.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha precisato di sentire semplicemente un legame di amicizia “speciale” e nulla di più, ma la spiccata intesa tra i due sembra mantenere alta l’attenzione di tanti, dentro e oltre le mura di Cinecittà.

Tra loro, a intervenire direttamente nelle dinamiche è Tommaso Zorzi, che poche ore fa ha svelato di aver fatto stracciare un biglietto scritto da Pierpaolo Pretelli per Elisabetta Gregoraci.

La rivelazione dell’influencer agli altri concorrenti ha raccolto il consenso di chi crede che l’ex velino di Striscia stia sbagliando completamente approccio con lei.

“Lui aveva scritto un bigliettino per Elisabetta, da mettere nelle sue robe, ma io gliel’ho fatto stracciare – ha confessato Zorzi –, ho fatto bene, no? Per il fatto che ci tengo alla coppia, e so che se lui fa così lei si irrigidisce. Non per cattiveria, ma se tu la vuoi fatti forte…”.

I consigli a Pierpaolo Pretelli

Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli hanno affrontato la questione in un faccia a faccia in cui sono emersi alcuni consigli su un cambio di strategia per arrivare al cuore della Gregoraci.

“Io che ti vedo dall’esterno – ha detto Zorzi al coinquilino – ti dico che, secondo me, l’unico modo che hai è quello di farle capire che non è che qualsiasi cosa lei faccia tu ci sarai. Devi cercare anche delle conferme, non vivere nella proiezione di un rapporto. Vivi nella realtà del rapporto“.

A detta di Tommaso Zorzi, dunque, Pretelli vivrebbe in una dimensione lontana dalla realtà di fatto, in quella che ha definito nitidamente “proiezione” del legame che vorrebbe far fiorire con Elisabetta Gregoraci.

L’intervento di Tommaso Zorzi, dunque, ha impedito a quest’ultima di leggere le parole che Pretelli le avrebbe rivolto. Parole su cui, forse, arriveranno maggiori dettagli nel prossimo appuntamento in prima serata.

