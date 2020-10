Il rapporto e l’affinità tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli subisce una svolta drastica. La conduttrice, nella puntata di questa sera, spende parole al miele per il ragazzo, ammettendo: “Siamo amici speciali“. Impossibile dunque parlare di amore, considerando soprattutto che ad attendere ‘Eli’ fuori dalla Casa potrebbe esserci un uomo misterioso.

Elisabetta Gregoraci: amore segreto fuori dalla Casa?

Al Grande Fratello Vip sembrava essere nata una nuova coppia, la prima di questa quinta edizione. Nel corso dei giorni si è sempre più intensificato il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Da un semplice bacio nato per gioco, i due hanno continuato ad approfondire la propria reciproca conoscenza, creando un feeling non indifferente. Ma nell’ultimo periodo il rapporto si è raffreddato, portando i due ad attraversare una frase critica in cui si sono gradualmente allontanati. Dietro a questo distacco, però, potrebbe esserci un clamoroso retroscena che riguarda proprio la bella showgirl. Ad attenderla fuori dalla Casa di Cinecittà, infatti, potrebbe esserci un uomo misterioso con il quale la Gregoraci sarebbe fidanzata. Tante le ipotesi sollevate sull’identità di quest’uomo misterioso, ultima quella che vedrebbe in Mr Rain, cantante esordiente, la nuova fiamma di ‘Eli’.

Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza.

Gregoraci-Pretelli: la situazione attuale

Il conduttore convoca Pierpaolo Pretelli in Confessionale per parlare con lui del rapporto con Elisabetta Gregoraci. Considerata l’attuale situazione, con i due piuttosto lontani, l’ex Velino rivela: “Non ci capisco più niente, ci sono certi momenti in cui mi gela ma non so se è una provocazione. Ieri mattina non le ho parlato tutto il giorno, lei mi chiedeva cosa ci fosse che non andava ma io facevo il vago“.

Signorini poi intima al ragazzo di andare in salone e chiarire la sua situazione con la showgirl, rimasta sola in salone: “Mi stanno aiutando a chiarire la situazione. Non mi va di invadere il tuo territorio, ma mi farebbe piacere sapere“. La conduttrice prova, con grande sincerità, a mettere le cose in chiaro: “Io e te siamo amici speciali e non c’è mai stato niente di più. Sicuramente fuori da questa Casa ci sono delle persone che mi pensano e sono felice di questo.

Non mi piace parlare della mia vita privata e sono entrata da single, ma sicuramente c’è qualcuno, c’è tutta una storia dietro“.

“Mi piace Pierpaolo. È un bellissimo ragazzo“

La Gregoraci mette le cose in chiaro, rivelando di essere single ma di avere comunque qualcuno di speciale ad attenderla fuori dalla Casa: “Non sono impegnata, ma posso dirti che l’aereo mi ha reso molto felice, è stato molto importante“. E su Pretelli rivela: “Certo che mi piace Pierpaolo, è un bellissimo ragazzo“. Il recente gossip che vorrebbe la showgirl fidanzata con il rapper Mr Rain viene affrontato da un curioso Pupo che, dallo studio, sgancia la bomba: “Ci sono delle voci che musicalmente hai delle passioni, sei appassionata di rap: dicono fuori dalla Casa che tu stai con Mr Rain“.

Con un grande sorriso e qualche risata, la ragazza nega ogni voce su questo presunto flirt, rivelando di amare semplicemente la sua musica e di averlo ospitato in uno sei suoi programmi: “Ma no, solo mi piacciono le sue canzoni, è venuto anche a Battiti Live“.

