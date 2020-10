Terremoto è la parola chiave che ruota intorno alla verità sull’amore segreto di Elisabetta Gregoraci. Con le sue dichiarazioni durante un momento di condivisione come tanti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove affermava di essere innamorata e di avere qualcuno ad aspettarla, la bella Elisabetta ha scatenato un vero e proprio putiferio e una caccia all’uomo misterioso.

C’è davvero questa persona o è stato qualcosa che lei ha detto per allontanare Pierpaolo Petrelli dopo le delusioni ricevute prima durante la puntata di venerdì 2 ottobre e nei giorni successivi quando, per scherzo, lo ha trovato a letto con Guenda?

E se quest’uomo del mistero esiste davvero chi è? A cercare di svelare l’arcano c’è, come sempre lei, Barbara d’Urso che a Pomeriggio 5 avanza un’ipotesi.

Mr Rain l’amore segreto di Elisabetta Gregoraci

Nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, a perpetuare questa ipotesi, c’era anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, uno dei più accaniti sostenitori di questa storia d’amore nata dietro le quinte di Battiti Live. Gli indizi che confermerebbero la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Mr Rain sono tanti ma tuti generici, tutti tranne uno ed è quella frase che qualcuno ha dedicato alla presentatrice usando l’aereo: “Sei l’epicentro del mio terremoto”.

Parole dolci, che però arrivano proprio da una canzone di Mr Rain e, per quanto la stessa Elisabetta Gregoraci abbia cercato di sminuire parlando di un gruppo di amiche su whatsapp dove questa frase sarebbe più volte ripetuta, nel salotto di Barbara d’Urso questa teoria non convince.

Chi è Mr Rain

In pochi se lo ricordano nella sua prima apparizione durante i casting della settima edizione di X-factor nel duo Mr Rain e Osso, un’esperienza finita presto quella del talent, ma continuata nel mondo della musica.

Il suo vero nome è Mattia Balardi, classe 1991, originario di Desenzano del Garda, Mr Rain è entrato nell’olimpo dei più talentuosi artisti italiani grazie al signolo I fiori di Chernobyl. Ha all’attivo due album in studio e vanta già collaborazioni di alto livello con Annalisa, Maite Perrone e J-Ax. Mr Rain ha anche partecipato all’ultima edizione di Battiti Live, condotta proprio da Elisabetta Gregoraci.

Le storie d’amore di Elisabetta Gregoraci

Tutti conoscono la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, una storia tornata in auge proprio nelle ultime settimane vista la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip.

Nonostante gli attriti consumati a distanza, i due si sono chiariti con una lettera scritta proprio da Briatore e letta durante l’ultima diretta.

Dopo il divorzio da Briatore, avvenuto verso la fine del 2017, Elisabetta Gregoraci ha iniziato la sua frequentazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi fino a dopo l’estate del 2019; poi sulla vita amorosa di Elisabetta Gregoraci è calato il silenzio fino a questi giorni di partecipazione al GF, dove è subito balzato agli occhi dei telespettatori la simpatia per Pierpaolo Petrelli.

Il rapporto con Pierpaolo Petrelli

Il feeling tra lei e l’ex velino è stato lampante ma, nonostante un bacio in piscina e alcune confidenze, tutto sembra essere crollato come un castello di carte. Non solo le ultime dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci su quell’amore fuori dalla Casa, i dubbi sono venuti già dalla penultima puntata quando lei è venuta a sapere delle parole pronunciate proprio da Petrelli sul loro rapporto e sulle parole che la Gregoarci avrebbe detto.

Al momento non c’è nulla di certo e per avere un po’ di chiarezza su tutti gli amori di Elisabetta occorrerà aspettare la prossima puntata, se lei vorrà approfondire.

C’è però un altro possibile amore, che lei stessa ha più volte nominato, suo figlio Nathan, che le parole di Elisabetta fossero in realtà un modo per allentare la pressione alla quale è sottoposto, ricordando che ad aspettarla c’ è il suo unico amore?

