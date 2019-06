I motori della nuova edizione di Battiti Live sono caldissimi, e tutto è pronto per lo show condotto da Alan Palmieri ed Elisabettaa Gregoraci. Nel corso delle 5 puntate, in onda in prima serata su Italia 1, si avvicenderanno 70 artisti. Il grande evento itinerante si prepara al debutto del prossimo 30 giugno, con una tappa di apertura a Vieste. I dettagli e le anticipazioni emergono senza sosta.

Torna Battiti Live: le date

La musica è grande protagonista dell’estate di Italia 1, con il ritorno dell’evento Battiti Live. Anche stavolta, al timone del mega show il pubblico ritroverà Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba, ed Elisabetta Gregoraci.

Tutto è pronto per il grande appuntamento del 30 giugno, in prima serata, quando si terrà la puntata di apertura sul palco di Vieste. Seguiranno altre 4 puntate: il 7 luglio nel cuore di Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio tappa finale Bari.

Il cast di artisti sul palco

La trasmissione andrà in onda di domenica e vedrà esibirsi ben 70 artisti, un cast davvero imponente che delizierà tutti i gusti. Tra i tanti nomi sul palco di Battiti Live ci saranno Mahmood, Irama, Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Maneskin, Loredana Bertè, Il Volo.

Confermata anche la presenza di Max Pezzali, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, J-Ax, Rocco Hunt, Achille Lauro e gli Stadio. La rosa delle performance vedrà, tra gli altri, anche l’esibizione di Cristiano Malgioglio, Emis Killa e Tiromancino.

Ma non è tutto, perché tra le decine di cantanti spuntano anche le stelle della trasmissione di Maria De Filippi, Amici. Immancabile il vincitore della scorsa edizione del talent, Alberto Urso. Tra le grandi sorprese anche Gabri Ponte, ma si tratta soltanto di alcune delle star in scena.





Uno show colossale

È proprio il caso di dirlo, viste le indiscrezioni trapelate circa l’architettura dello spettacolo. Battiti Live 2019 non si allontana dal perimetro di proporzioni della precedente edizione, e Tv Sorrisi e Canzoni ha dato qualche numero di quella che è la macchina impressionante dietro lo show.

Tutto è pensato in grande, a partire dal palco, che raggiunge dimensioni notevoli: largo 30 metri e alto 12, sarà munito di megascreen led HD su un’estensione di circa 100 metri quadri, il tutto corredato da 270 proiettori e da un impianto audio che sfonda i 60mila Watt.