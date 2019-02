Mahmood così sexy: del vincitore di Sanremo colpisce anche il fisico

Mahmood conquista il mondo femminile: da cantante a sex symbol

non è solamente il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo ma è anche indubbiamente il cantante più chiacchierato del momento. Di lui, prima del Festival, si conosceva ben poco e a ridosso della sua dibattuta vittoria , i media brancolano nel buio di una vita privata che appare inavvicinabile. Mahmood si descrive come una personama dopo alcunisi è ghiotti di informazioni sulla sua intimità!Chiacchieratissimo sulle pagine di gossip,, neo vincitore della 69 edizione del Festival di Sanremo si è riscoperto. Come Fausto Puglisi racconta alla rivista Chi, lo sguardo si è posato non solo sulle doti canore del giovanissimo vincitore: “Comunica forza e orgoglio. Impersona la mia, quel mix tra periferia, regalità, fra alto e basso..”.Sembra che nel 2016 abbia dichiarato pubblicamente la sua, riconoscendo il coraggio degli artisti di fare. Su Vanity Fair però precisa che il fatto di parlare del proprio orientamento sessuale non lo abbia portato ad alcun genere di “svolta” nella sua vita: “per raccontare la propria sessualità: così si torna indietro di 50 anni“. Ancheha fatto i suoi apprezzamenti sul ragazzo: “Sembra dolce e timido e introverso e poi sul palco si trasforma, diventadi sé – commenta –Il cantante sta ancora facendo i conti con la marea didegli ultimi giorni. Allereplica: “. Sono un tipo” dichiara in un’intervista a Chi. Non dà peso alle dichiarazioni rilasciate dal collega Ultimo , secondo classificato, che in conferenza stampa lo ha chiamato “ragazzo”. Anzi, lo scusa “Ne ho sentite di peggiori. Unogni polemica“.Alessandro Mahmood non ama parlare di sé e della sua vita privata. Infatti l’è stata quella che è. Anche rispetto alla vicenda delè molto riservato, nonostante nel testo vincitore ci sia una frase dedicata a lui, proprio in. I loro rapporti sono inesistenti e, a proposito, rivela: “Non si è ancora fatto vivo“. Ha sul corpoche non sono visibili, e anche su questo non si sbottona. Un altro interrogativo è a chi dedica le sue. Incerto il futuro: chi dice Eurovision Song Contest, chi San Siro. Non che uno escluda l’altro!@immagine in evidenza. Fonte/Instagram Mahmoodworld