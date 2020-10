Nella Casa del Grande Fratello Vip nascono le storie d’amore, come quella inaspettata tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Una coppia che era già per assodata subisce invece una battuta d’arresto: Elisabetta Gregoraci riceve un messaggio piuttosto chiaro con un aereo che sorvola la Casa. La romantica dichiarazione non è però opera di Pierpaolo Pretelli, con cui la modella avrebbe iniziato una liaison. I due si sono confessati il reciproco desiderio con un bacio appassionato, ma questa nuova dichiarazione rischia di sparigliare le carte.

Elisabetta Gregoraci: romantica frase in cielo

I gieffini sono fuori a fare gli esercizi, quando un aereo sorvola la Casa portando la scritta “Sei l’epicentro del mio terremoto“.

La frase è estrapolata dalla canzone di Mr.Rain 9.3, un testo che parla della lontananza dalla persona amata. Tutti si chiedono per chi sia, quando Elisabetta Gregoraci si avvicina a una telecamera e comincia a mandare baci a qualche misterioso mandante. “Pierpaolo vuole uccidersi!“, esclama il sempre diretto Tommaso Zorzi. Il gieffino, con cui l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe coltivato un legame particolare, è infatti in un angolo visibilmente avvilito.

Un misterioso corteggiatore?

“Il primo aereo del Grande Fratello“, gioisce Elisabetta Gregoraci cercando di deviare l’attenzione dal messaggio. I coinquilini infatti sono su di giri e vogliono sapere chi possa mandare una frase così: “Ma è un messaggio d’amore, ragazzi“, è il parere di Guenda Goria. La conduttrice evita di rispondere, poi sollecitata dagli altri: “Abbiamo una frase con un gruppo tutti uguali“, spiega. I gieffini però non sono convinti e continuano a chiedere chiarimenti.

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Il modello sicuramente non sembra mandare giù le spiegazioni poco convincenti di Elisabetta Gregoraci, e dopo poco decide di parlarne con lei.

“Io so di non aver diritto di nulla, ma mi aspettavo qualcosa da te, tutto qua. Sbaglio?“, chiede Pierpaolo Pretelli, “A parti invertite io l’avrei fatto“.

Il modello è preoccupato dalla frase, che non è da chiunque, ma i due dopo un chiarimento si abbracciano. Per il momento la burrasca sembra finita, ma tutto è ancora da vedersi.

Il chiarimento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Approfondisci:

TUTTO sul Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci a Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “Ma a letto era così?”