Quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip, guidato da Alfonso Signorini. E, anche questa volta, una delle protagoniste indiscusse è Elisabetta Gregoraci. La conduttrice viene convocata in Confessionale per venire a conoscenza di una recente foto che vede coinvolto l’ex Flavio Briatore. Secca la sua replica alla notizia.

Flavio Briatore e Naomi Campbell: incontro ravvicinato

Elisabetta Gregoraci è indubbiamente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La bella showgirl sta mostrando numerose sfumature del suo carattere e, con grande gioia dei romanticoni, sta intrecciando un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli.

Ma per la ragazza, durante il quinto appuntamento con il reality, è tempo di un faccia a faccia con il passato. La Gregoraci viene convocata da Alfonso Signorini in Confessionale per metterla al corrente di una recente foto che ha fatto il giro del web. Non uno scatto che riguarda la diretta interessata, bensì una fetta importantissima del suo passato: l’ex marito Flavio Briatore. L’imprenditore, mentre la showgirl è nella Casa di Cinecittà, ha infatti avuto un incontro con Naomi Campbell. Lei è andata a trovarlo nella sua casa di Monaco e l’imprenditore ha pubblicato su Instagram una loro foto insieme che ha creato scalpore.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

Alfonso Signorini ha voluto mettere al corrente la Gregoraci di questo incontro tra l’ex e la modella. Dopo aver visto la foto, l’inquilina risponde: “Non sono mai stata gelosa di Naomi, nemmeno quando ero fidanzata con Flavio. Naomi ha poche persone su cui può contare, e una di queste è Flavio. Io e Naomi avevamo litigato, dopo ci siamo chiarite: ero fidanzata con Flavio da nemmeno due mesi, a Capodanno ha dato il bacio della mezzanotte a me.

Lei ha fatto su un casino, ha preso le valigie e se ne è andata via. Si era offesa“. Alla domanda del conduttore su quale reazione quella foto le abbia provocato, lei risponde decisa: “Io me ne faccio una ragione, sto andando verso la mia direzione“.

