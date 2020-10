Oltre alle sparate della Contessa De Blanck e la inquietante questione tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, a tener banco al GF Vip è il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Un avvicinamento che va avanti da un paio di settimane, più volte smentito dalle parti ma che allo stesso tempo potrebbe nascondere qualcosa di più. Questo sembra rivelare il nuovo estratto proposto dal Grande Fratello.

Il ballo tra Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip

“Io e te siamo amici speciali e non c’è mai stato niente di più” ha detto pochi giorni fa Elisabetta Gregoraci.

Una vera doccia fredda verso Pierpaolo Pretelli, che invece sembra sperarci: “Ci sono certi momenti in cui mi gela ma non so se è una provocazione“. Una vicinanza, la loro, che è però resa evidente dagli atteggiamenti e dai momenti che i 2 condividono all’interno della Casa.

Fuori in giardino, i due sono finiti uno tra le braccia dell’altro mentre cantavano e ballavano sulle note di alcune delle più note canzoni italiane. Da Tiziano Ferro a Vasco Rossi, la scena è un tira e molla: Pierpaolo si avvicina, si sfiorano, poi lei si allontana.

Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo: “Stai calmo”

Durante uno di questi momenti, Pierpaolo arriva a stringere a sé Elisabetta Gregoraci, che per tutto il tempo ride e scherza con lui, “senza però concedere troppo” come sottolinea il sito del GF Vip. Lo stesso, sottolinea un momento in particolare: mentre risuonavano le note di Sally, i due sono arrivati tanto vicini da fare un lento (molto breve). La Gregoraci poi si è allontanata dicendo a Pretelli: “Calmo, stai calmo“.

“Tra i due in ogni caso i rapporti appaiono più che buoni, nonostante le ritrosie di Elisabetta e farsi prendere dal gioco della seduzione innescato da Pierpaolo” è la frase del Grande Fratello che butta ulteriore benzina sul fuoco.

La domanda a seguire, è inevitabile: “Riuscirà il ragazzo a imporsi nel cuore della sua amata?”. Un bel colpo per il programma: i dati di ascolto d’altronde sono così buoni che hanno spinto Mediaset ad un’importante scelta.

