All’interno della casa del Grande Fratello Vip i riflettori, si può dire, non sono puntate solamente su Adua Del Vesco, indiscussa protagonista per tutto quello che sta venendo a galla non solo sul suo passato, sul quale aleggia l’ombra di una presunta setta, ma anche per tutto quello da lei dichiarato sull’ex compagno e ora coinquilino Massimiliano Morra.

A spartirsi con lei i riflettori della casa c’è Elisabetta Gregoraci, l’ex Lady Briatore che proprio questa sera, nel corso della sesta puntata, riceverà una lettera dall’ex marito.

Gregoraci – Briatore: l’ex marito scrive una lettera

Continua il battibecco a distanza tra Elisabetta Gregoraci e il noto ex compagno, l’imprenditore di fama Flavio Briatore.

Sin da quando la Gregoraci ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, tutta l’attenzione mediatica si è concentrata su di lei e sui rapporti con l’ex. Hanno avuto un peso specifico le parole rilasciate da Briatore fuori dalla casa del Grande Fratello, per certi versi screditanti la figura della Gregoraci che dentro la casa è stata travolta anche da un vortice di passione, apparentemente già finito, con Pierpaolo Pretelli.

Briatore, “tutta la verità” sul matrimonio con l’ex

Se nel corso dell’ultima puntata proprio la Gregoraci si è trovata a ribattere alle parole di Briatore “punto su punto”, come ha voluto dichiarare lei, ora l’affaire si fa ancora più interessante. Pare infatti che Briatore abbia accettato l’invito che gli aveva rivolto Signorini che lo aveva caldeggiato a rispondere, in qualsiasi modo, all’ex compagna nella casa. E così fu: secondo quanto diffuso da un comunicato stampa proprio nel corso della puntata di questa sera arriverà in diretta una lettera scritta da Briatore dove l’imprenditore racconterà “tutta la verità” sul matrimonio con la Gregoraci.

Si attende dunque una lunga puntata per Signorini che oltre a gestire il battibecco a distanza tra Briatore e l’ex dovrà fare chiarezza tra altri due ex, questa volta entrambi dentro la casa, Morra e Del Vesco. Sarà dunque una serata piena di sorprese e colpi di scena che potrebbero segnare indelebilmente il percorso all’interno della casa di alcuni concorrenti.

