Un po’ una beffa verrebbe da dire con un meteo che sembra prendere in giro l’Italia. In questa prima e vera settimana di “lockdown 2”, per così dire facendo riferimento alle restrizioni poste in vigore dal Governo – differenti da regione a regione – per contrastare la proliferazione del virus, il meteo mette a dura prova la nazione che si troverà a fare i conti, il più possibile dalle proprie case, con un novembre caldo e soleggiato.

Il meteo di questa seconda settimana di novembre dal 9 al 13.

Meteo: primi giorni della settimana in ricordo dell’estate

Qualcosa cambierà ma non lo farà nel corso dei primi giorni di questa settimana ove tutto sommato, l’Italia potrà godersi un clima ancora autunnale sulla scia di un caldo che ha ristorato il mese di settembre e ottobre.

Il tempo permane soleggiato nella prima metà della settimana indistintamente da Nord a Sud con correnti umide in arrivo dal Regno Unito e dalla Francia che però non turberanno la quiete prima della giornata di mercoledì dove al Nord soprattutto si faranno via via più insistenti i rannuvolamenti.

In arrivo pioggia da giovedì dal Nord al Centro

Diversa invece la giornata di giovedì in cui farà la sua apparizione la pioggia interessando dapprima i settori occidentali dello Stivale. Giornata uggiosa anche quella di venerdì con nuvoloni di pioggia che sorprenderanno via via tutto il Nord spostandosi sempre più verso il Sud e ingrigendo il cielo del Centro. Un’ondata dunque di lieve maltempo che toccherà il culmine con la giornata di Sabato in cui sono previste piogge soprattutto al Centro-Nord con temporali nelle pianure e sulle Alpi.

Nessuna frenesia invece per le temperature che perdono gradi lentamente: solamente nella giornata di sabato sembra sarà attesa una diminuzione più importante ma che riguarderà principalmente il Nord Italia mentre al momento la situazione al Sud permarrà stabile con temperature miti all’insegna di un autunno caldo che a tratti ancora ci ricorda l’estate trascorsa.