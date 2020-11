Fortissimo lo sfogo di Eleonora Daniele in quel de La Vita in Diretta, il contenitore pomeridiano in onda sulla Rai 1 ora nelle mani del solo Alberto Matano dopo un anno trascorso in coppia con Lorella Cuccarini (che potrebbe approdare presto in Mediaset, all’interno del futuro cast di Amici). Ospite di Matano è stata un’altra grande conduttrice nonché amatissimo volto della televisione, Eleonora Daniele e il suo sfogo su un tema delicato come quello dell’emergenza sanitaria ha avuto una forte eco.

Eleonora Daniele, lo sfogo sul Coronavirus

“C’è ancora gente che sostiene che il Covid non esista: siamo alla follia!”, è così tuonata nello studio de La Vita in Diretta l’amata Eleonora Daniele.

Il dibattito era accesso e ovviamente le sue parole ricadono su articolazioni di un’emergenza sanitaria che continua ad essere presente, passato e futuro di tutta l’Italia e del mondo. Davanti a chi ancora nega l’esistenza del virus, i ribattezzati “negazionisti”, Eleonora Daniele risponde in maniera ferma e severa bacchettandoli.

Il potere dell’informazione

Un negare quanto mai insano in un contesto reale dove quotidianamente continuano a contarsi oltre 30mila contagi, da settimane ormai, deceduti e ricoveri per il Covid-19.

Onere e dovere della televisioni, in questo delicato periodo storico, rendere il più possibile chiara e trasparente l’informazione su un’epidemia che ha cambiato vite, pensieri e quotidianità di un mondo intero. Proprio la Daniele, a riguardo, ha voluto così puntualizzare: “Su cento persone ce ne saranno due o tre che non sono sensibilizzate proprio per niente“, ha così dichiarato la conduttrice nello studio di Matano.

Approfondisci

TUTTO su ELEONORA DANIELE

Eleonora Daniele a Storie Italiane: il messaggio per l’amico operato d’urgenza

Mara Venier, Eleonora Daniele: “Non è riuscita a trattenere le lacrime”