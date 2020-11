Momenti di panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, uno dei concorrenti è stato vittima di un incidente: si tratta di Massimiliano Morra. Secondo quanto viene riportato, la situazione in un primo momento è sembrata abbastanza grave, con reazioni di shock da parte degli altri coinquilini, tanto che sono dovuti intervenire i medici.

Incidente al piede per Massimiliano Morra

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi e non è sfuggito ai fan del programma condotto da Alfonso Signorini. Numerose fonti riportano che mentre tutti i concorrenti si trovavano nel salone, intenti nelle prove per la sfida settimanale, Massimiliano Morra è stato vittima di un’incidente.

Nello specifico, l’attore si sarebbe ferito ad un piede: non è chiaro con cosa, ma sembra si tratti di un pezzo di vetro che si trovava sul pavimento, che gli avrebbe bucato un dito del piede.

In un primo momento, la ferita deve essere parsa molto grave agli altri concorrenti del GF Vip. Tanto che, viene riferito, Andrea Zelletta avrebbe addirittura gridato che si vedeva l’osso del piede uscire fuori.

Massimiliano Morra: le sue condizioni

Inevitabile quindi l’intervento del personale medico, entrato nella Casa proprio per prestare soccorso a Morra.

La produzione avrebbe quindi fatto spostare gli altri concorrenti in giardino, il tempo necessario perchè Morra venisse curato, operazione non avrebbero richiesto più di qualche minuto di tempo. Lo stesso Morra avrebbe tranquillizzato tutti, rivelando che non si è reso necessario neanche l’uso di punti di sutura.

La frecciatina di Tommaso a Massimiliano

Oltre all’incidente, Massimiliano nelle ultime ore è stato uno dei nomi più tweetati, assieme a quello di Tommaso Zorzi.

L’attore, che in una prima fase del programma era finito al centro dello show per il suo rapporto con Adua Del Vesco (ora semplicemente Rosalinda). Dopo, però, è precipitato in un anonimato che è preda dei commenti dei fan del reality. Massimiliano è accusato di essere diventato uno dei famosi “comodini” di cui parlava Franceska Pepe. Ora, però, è tra i più tweetati per una presa in giro di Zorzi.

Tommaso, infatti, ha usato Morra come termine di paragone non proprio lusinghiero. Parlando con gli altri concorrenti, ha detto: ““Va beh io non è che vado da Dayane a sentir parlare di te, poi vengo da te a sentir parlare di Dayane.

Ma che sono il Massimiliano Morra della situazione?”. Non è la prima volta che Zorzi lo accusa di non prendere mai chiaramente una posizione e, ora che il gioco entra nel vivo, questa presunta “passività” di Morra potrebbe costargli caro, specie perchè l’attore è in nomination.

