Dopo il clamore suscitato dalla rivelazione sulla finta storia d’amore ta Gabriel Garko e Adua Del Vesco, al GF Vip fa irruzione un altro colpo di scena. L’attrice, concorrente in questa quinta edizione del reality, ha demolito anche il castello della sua passata relazione con Massimiliano Morra, svelando che si trattava di una “favola” costruita su una trama di menzogne. Una messinscena che ha finito per lasciare gli altri concorrenti sconvolti davanti alla rumorosa verità.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra finti fidanzati

“Devo rispetto a me stessa e dire la verità.

Ho detto una bugia per paura, però adesso voglio dire che la storia mia e di Massimiliano è stata tutta una favola, anche questa, ho detto una bugia, mi prendo la responsabilità. Non posso più portare il peso di queste menzogne…“.

Dopo aver dato un antipasto ai coinquilini del GF Vip 5 sulle verità da svelare davanti alle telecamere, è così che Adua Del Vesco ha parlato in un lungo sfogo nel confessionale della Casa. Parole che ricalcano i contorni di un’altra finta storia d’amore come quella – emersa pochi giorni fa – tra lei e Gabriel Garko (che, nel frattempo, ha fatto coming out spazzando via anni di copertine e scoop con alcune delle donne più belle dello spettacolo, Del Vesco compresa).

Nonostante la sbandierata relazione del passato, dopo giorni di tritacarne reciproco sul loro passato sentimentale insieme, per i due attori è arrivato il momento della resa dei conti e si è scoperto che quella favola rosa non sarebbe stata altro che una montatura, nuda e cruda, cucita a tavolino per non meglio specificati “compromessi” di cui Adua Del Vesco ha dato conto nel suo sfogo davanti alle telecamere del format.

Massimiliano Morra: “Storia inventata“

Lo stesso Massimiliano Morra, sempre più stretto nei panni della finzione, ha fatto un intervento sulla questione durante la puntata del 5 ottobre scorso.

“La storia che c’è stata tra me e Adua – ha detto ad Alfonso Signorini, davanti ai coinquilini della Casa – non è stata veritiera, questo è vero…“, confessione che ha preceduto la sua difesa dalle accuse mossegli dalla Del Vesco.

L’attrice aveva dichiarato di essere stata “usata”, posizione a cui Morra si è opposto: “Io non ho mai usato Adua, lei comunque ha fatto parte della mia vita, ci siamo voluti molto bene, a prescindere dalla storia che probabilmente è stata inventata, mettiamola così.

Ma lei sa benissimo che io non sono omosessuale e non voglio scendere nei dettagli“.

La reazione dei concorrenti del GF Vip

Immediata la reazione sconvolta degli altri concorrenti nella Casa. Dopo quanto emerso sulla finta relazione tra i due attori, le telecamere del programma hanno puntato l’occhio sul confronto tra Stefania Orlando e Francesco Oppini.

“Hanno parlato due ore di una storia, con pianti, ‘tu mi hai fatto una cosa gravissima’… ma su cosa?

“, si è chiesta la conduttrice, a cui il figlio di Alba Parietti ha risposto senza troppi giri di parole: “È stata una fiction nella fiction“. Lo sconcerto dei due gieffini è riferito a un episodio in particolare: lo scontro tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra durante la prima puntata, quando ancora tutti erano convinti che fossero “ex fidanzati” e loro, a suon di reciproche accuse e scuse, avevano parlato della fine della loro relazione.

Stefania e Francesco, I feel you

“É stata una fiction nella fiction” #GFVIP pic.twitter.com/dEoKQCuLCS — E QUINDI? (@famoduspaghi) October 6, 2020

Approfondisci

TUTTO SU MASSIMILIANO MORRA

TUTTO SU ADUA DEL VESCO

TUTTO SUL GF VIP

AresGate: il caso e la presunta “setta” dei vip