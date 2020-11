Il Grande Fratello Vip saluta un altro concorrente, eliminato al televoto. In ballottaggio, per questa puntata, c’erano Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Paolo Brosio.

Nuovo televoto, nuova eliminazione

Sei concorrenti al televoto, ma uno solo è costretto ad abbandonare definitivamente il gioco. Al Grande Fratello Vip confronto serratissimo tra sei personalità di spicco del reality: Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Paolo Brosio. La scorsa puntata non ha visto l’uscita di alcun concorrente a causa di un annullamento del televoto.

Una decisione presa in seguito a un provvedimento disciplinare contro Andrea Zelletta che, al rientro in Casa dopo un’uscita momentanea, avrebbe spifferato ai coinquilini notizie dall’esterno. Lo stesso provvedimento era stato preso per Paolo Brosio, reo del medesimo errore. E così entrambi si sono dovuti aggiungere a Maria Teresa, Stefania, Massimiliano e Francesco che erano inizialmente gli indiziati all’eliminazione. Il pubblico ha preso la sua decisione, che viene comunicata da Alfonso Signorini nella puntata di stasera.

Paolo Brosio nervoso: la telefonata con mamma Anna

Per Paolo Brosio, a rischio eliminazione, arriva una sorpresa speciale da parte della madre.

Il concorrente, convocato in Mistery Room, riceve una telefonata da mamma Anna. Ma alcuni problemi di interferenza legati alla linea telefonica creano confusione nel collegamento e le parole della donna si sentono poco chiare. Anche dall’altra parte della linea, la donna senta male la voce del figlio e gli urla ripetutamente: “Paolo! Paolo!“. Dopo vari tentativi di stabilire una conversazione lineare, Paolo Brosio sbotta contro di lei: “Ma sì ti ascolto mamma, parlami! Ti ascolto! Dimmi! Non ti fermare!

“. La donna, sentito forte e chiaro lo sfogo del figlio, gli spiega: “Paolo, Attilio mi ha detto che la collana, quella con la calamita, è stata ritrovata“. “Con tutte le cose che hai da dirmi, mi dici della collana?“, la secca risposta del giornalista. Al termine della telefonata, Brosio spiega il riferimento alla collana: “Attilio è il mio agente, che ha trovato una collana, ma credo si riferisse a una collana preziosa che aveva perso. A me interessava che mia mamma stesse bene, non la collana“.

Paolo Brosio eliminato

I primi verdetti annunciati dal conduttore vedono salvarsi prima Massimiliano Morra, poi Stefania Orlando.

I comunicati successivi salvano invece Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta: restano così al ballottaggio Paolo Brosio e Francesco Oppini. Ma in Casa, come sempre, non c’è spazio per tutti e così uno dei due concorrenti è costretto ad abbandonare il gioco. Il televoto premia Francesco Oppini, dunque l’eliminato della puntata è Paolo Brosio. Il giornalista ha iniziato il suo percorso all’interno del reality solo poche puntate fa, in netto ritardo dunque rispetto ai coinquilini. Nonostante il buon rapporto instaurato con la maggior parte di loro, la sua esperienza al GF Vip termina qui.

