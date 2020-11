Un nuovo provvedimento disciplinare è stato diramato dalla produzione del Grande Fratello Vip, con conseguente annullamento del televoto. L’annuncio social non ha fornito particolari dettagli e, sul web e fra i telespettatori, è partita la ‘caccia al colpevole’. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini rivela che, a dover pagar dazio per aver infranto il regolamento, è Andrea Zelletta. La produzione si è espressa su di lui.

Nuovo provvedimento per uno dei ‘Vipponi’

Non trova pace l’edizione attualmente in corso del Grande Fratello Vip, fra espulsioni e polemiche. Questa volta, infatti, un nuovo provvedimento disciplinare è pronto a minare la permanenza nella Casa di uno dei ‘Vipponi’.

L’annuncio è arrivato ieri attraverso i canali social del programma, in cui è stato rivelato che la produzione ha in mano un provvedimento nei confronti di uno dei concorrenti. Immediata conseguenza è stato l’annullamento del televoto.

E così nelle scorse ore è partita la caccia al colpevole: a chi tra i ‘Vipponi’ sarà rivolto il provvedimento? Molti scommettono su Patrizia De Blanck, finita nella bufera per un crudo racconto di un’aggressione del passato perpetrata al marito Giuseppe Drommi.

Ma il dubbio resta e viene risolto solo nella puntata di questa sera, quando Alfonso Signorini affronta l’argomento.

Alfonso Signorini riprende Andrea Zelletta

Alfonso Signorini convoca Andrea Zelletta in Confessionale e Paolo Brosio in Mistery Room. Entrambi, infatti, negli scorsi giorni hanno spifferato alcune notizie e informazioni che dovevano rimanere segrete sul programma. L’ex volto di Uomini e donne aveva momentaneamente abbandonato il gioco per motivi personali, mentre il giornalista ha iniziato la sua avventura solo una settimana fa. Entrambi, però, hanno trasgredito le regole rivelando ai coinquilini informazioni riguardanti l’esterno.

Brosio è stato duramente ripreso dal conduttore la scorsa puntata: stasera arriva la bacchettata anche per Andrea. Il ragazzo, in isolamento quando è uscito dalla Casa, rivela: “Io avevo una finestrella, una volta uscito sono stato curioso di quello che si poteva dire in giro“.

“Ero curioso e ho origliato alcune cose“

Il ragazzo spiega ancora: “Siccome so che tutte le persone del GF sono incredibili, non ho mai cercato di mettere nessuno in difficoltà per chiedere informazioni, perché potevo mettere a rischio il loro lavoro.

Ma stando lì le persone passeggiavano e chiacchieravano, ero curioso e ho origliato alcune cose“. Alfonso Signorini cerca di spiegargli: “Non è un errore aver ascoltato le notizie, ma averle riferite all’interno della Casa, dovevi tenertele per te. Lo diciamo perché tutti voi avete letto e accettato un regolamento dove vi impegnavate alla riservatezza“. Il ragazzo fa mea culpa: “Me ne assumo le mie responsabilità. Me ne sono sentito in colpa perché Paolo Brosio per una cosa di questo tipo è finito al televoto“.

La produzione ha deciso

Alfonso Signorini annuncia: “Ho in mano una busta: dopo tutti i necessari controlli e dalle immagini, è chiaro che Andrea Zelletta ha commesso la stessa irregolarità per cui Paolo Brosio è stato punito con la nomination d’ufficio.

Per questa ragione il GF ha deciso di annullare il televoto. Nel nuovo televoto che sto per aprire, oltre agli altri nominati ci saranno, ovviamente Paolo Brosio e Andrea Zelletta“. Il conduttore quindi spiega che al televoto, fino alla prossima puntata ci saranno: “Maria Teresa, Stefania, Francesco, Massimiliano, Paolo e Andrea“.

