Dopo la grande apprensione per la sua uscita di scena, sospiro di sollievo al Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta torna in Casa e riabbraccia i coinquilini. Il motivo della momentanea assenza dal reality resta ancora un mistero.

Andrea Zelletta torna nella Casa del Grande Fratello Vip

Aveva abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip “per motivi personali”, e finalmente Andrea Zelletta ha riabbracciato i compagni d’avventura con un ritorno al reality che ha sorpreso i concorrenti rimasti in attesa di novità sulla sua situazione.

Una nota ufficiale del programma, diffusa sui social, ha rasserenato gli animi intorno all’improvvisa e inaspettata uscita di scena dell’ex tronista, fonte di interrogativi e preoccupazione nelle ore trascorse dai coinquilini in sua assenza.

https://www.instagram.com/p/CHBEFGyCIfH/

Le parole di Andrea Zelletta ai compagni d’avventura

L’assenza di Andrea Zelletta è stata piuttosto “rumorosa” nella cornice della scorsa puntata su Canale 5. Il 30 ottobre scorso, infatti, Alfonso Signorini ha parlato al pubblico senza però specificare i motivi dietro la sua uscita.

Si parla di questioni “personali” non meglio precisate, e lo stesso concorrente, al suo rientro, non sembra aver voluto (o potuto?) approfondire l’argomento.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Zelletta avrebbe però alimentato i dubbi sull’accaduto lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni: “Sono stato qui vicino – avrebbe raccontato agli altri vip in gioco – non mi hanno permesso di vedere la puntata, ma mi hanno dato un libro per passare il tempo. Era una mia questione di salute… Ho avuto paura“.

Nelle more di una verità che potrebbe arrivare nel corso del nuovo appuntamento in prima serata, sui social tanti si interrogano su un presunto sospetto di positività al Coronavirus.

Al momento, nessuna conferma e nessun altro particolare sulla vicenda.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU ANDREA ZELLETTA