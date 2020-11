A un giorno dalla puntata del venerdì del Grande Fratello Vip, la produzione ha reso noto che il televoto è stato sospeso. L’annuncio è arrivato come fulmine a ciel sereno si, ma poco dopo il lancio del tag #fuorilacontessa, seguito al racconto di un aneddoto del suo passato che ai fan non è proprio piaciuto.

GF Vip: in arrivo un provvedimento disciplinare

Piovono provvedimenti disciplinari al Grande Fratello Vip, ma come in questa edizione se ne sono visti così tanti; da Fausto Leali a Denis Dosio, entrambi fatti uscire dalla Casa, e “ramanzine” pubbliche per personaggi del calibro di Paolo Brosio e Francesco Oppini… ora tocca ad un altro concorrente e, stando all’annuncio della produzione, non c’è da aspettarsi un provvedimento leggero.

Sui canali ufficiali del GF Vip si legge: “Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Che qualcuno sarà allontanato dalla Casa? Occorrerà aspettare la puntata per saperlo, intanto è già partito il toto nomi su chi potrebbe essere colpito dal provvedimenti disciplinare.

I fan hanno individuato tre nomi: si tratta di Paolo Brosio, Andrea Zelletta e la contessa De Blanck. Ognuno di loro si è reso protagonista di episodi negativi: a sole 48 ore nella Casa, Brosio avrebbe imprecato e non solo, ha anche raccontato ai concorrenti cosa è successo fuori nei giorni in cui loro erano nella Casa, stessa cosa per Andrea Zelletta.

È Patrizia De Blanck?

La contessa De Blanck è da diverse ore al centro di una furiosa polemica sui social, i fan con l’hashtag #fuorilacontessa stanno spingendo per la sua motivazione.

Dietro ci sarebbe il racconto di un’aggressione da lei fatta al marito Giuseppe Drommi con una scarpa col tacco. L’aggressione costò a Drommi cinque punti di sutura.

Il GF Vip cambia orario

Non solo il provvedimento disciplinare, c’è un’altra novità nella Casa del Grande Fratello Vip, il programma cambia orario. A partire dal 27 novembre, il programma tornerà ad avere una sola diretta a settimana, quella del lunedì.

Il venerdì andrà in onda Il Silenzio dell’acqua 2, con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini.

Approfondisci:

TUTTO SUL GF VIP

GF Vip, Antonella Elia a rischio querela: concorrente furioso con lei

Tina Cipollari sbotta dopo le parole di Patrizia De Blanck: “Ma chi se ne frega!”