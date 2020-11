Cosa ci aspetta questa sera in tv? Il martedì della tv italiana è il giorno dedicato alla politica, presente su Rai, Mediaset e La7. Su Italia1 Le Iene Show. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 dedica la programmazione del martedì al cinema italiano. Va in onda la commedia Non ci resta che il crimine, un film di Massimiliano Bruno. Un trio piuttosto strampalato di amici vive le propria quotidianità lavorando alla giornata e cercando fantasiosi espedienti per racimolare qualche soldo.

Un giorno, per caso, attraversano un varco spazio temporale e si ritrovano catapultati nella Roma del 1982, durante i Mondiali di Calcio di Spagna. La situazione sembra propizia per poter fare un mucchio di soldi con le scommesse sportive ma qualcosa andrà storto. Con Alessandro Gassman, Gian Marco Tognazzi e Marco Giallini.

Terza puntata per quella che, almeno secondo il popolo dei social, sembra essere l’edizione più indisciplinata de Il Collegio. I partecipanti al docu-reality di Rai 2, seguitissimo dai più giovani, hanno ricevuto moltissime critiche da parte dei follower che li hanno definiti “cafoni maleducati” e “ignoranti”.

Chissà se il preside sarà costretto a prendere provvedimenti seri ed espellere qualche studente…

Attualità e politica su Rai 3 con Bianca Berlinguer che conduce #cartabianca.

I programmi in onda su Mediaset

Anche su Rete 4 la serata è dedicata all’attualità e alla politica con Fuori dal coro e l’inconfondibile stile di Mario Gordano.

Su Canale 5 va in onda il film di Leonardo Pieraccioni Se son rose. Leonardo, 50enne annoiato ed eterno Peter Pan, ha una figlia di 15 anni. Yolanda, stanca di vedere il proprio padre ostinatamente single ed infantile, manda un SMS con scritto: “Sono cambiato.

Riproviamoci!”. Lo invia a tutte le ex di Leonardo e, ciascuna a proprio modo, risponderà al messaggio.

Informazione, servizi giornalistici, satira ed irriverenza su Italia 1: Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, nuovamente in studio dopo aver avuto il Covid-19, conducono Le Iene Show.

Ancora politica

Attualità, politica e dibattiti anche su La 7. Giovanni Floris conduce Dimartedì. Ad accompagnarlo: Neri Marcorè, Concita De Gregorio, i sondaggi di Pagnoncelli e tantissimi altri ospiti.