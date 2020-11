Pamela Prati potrebbe presto essere ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, per uno scontro all’ultimo gossip con l’opinionista Jonathan Kashanian.

Tra i due infatti non correrebbe ottimo sangue per via di alcune considerazioni sull’ex soubrette del Bagaglino e sulla questione “Mark Caltagirone”, solo apparentemente dimenticata dal mondo del gossip italiano.

Le prime opinioni “calde” di Jonathan Kashanian sulla Prati risalgono al 2019. In Studio Bianca Guaccero aveva deciso di prendere le parti della showgirl ed aveva dichiarato: “Lei è una donna molto dolce, anche con le altre donne. Io l’ho conosciuta e faccio ancora fatica a credere che sia stata coinvolta in una cosa del genere”.

Jonathan Kashanian contro Pamela Prati

L’opinionista è però sembrato in disaccordo e, pur rimanendo sul vago e non facendo il nome della Prati, ha ribattuto che ci sarebbero molti vip che pur di conquistare la fama non si saprebbero dare un limite.

Kashanian, più volte, ha inoltre ribadito come molte delle dichiarazioni fatte dalla Prati sul suo passato non sembrino trovare un riscontro, come la presunta vittoria a Miss Universo o il fatto che avesse fatto la professionista di scherma.

Jonathan difende Elisabetta Gregoraci

Le sue parole sono riemerse in questi giorni, per via di un post di Jonathan in cui l’opinionista, su Instagram, difende Elisabetta Gregoraci dall’accanimento mediatico. La sua opinione in merito è stata riportata anche durante una puntata di Detto Fatto: “Non mi piacciono questi accanimenti, la cattiveria non la ammetto, perché rovina il linguaggio televisivo”.

Pamela Prati a quel puto non ha perso l’occasione, ed ha commentato sui social: “Il ragazzo che difende Elisabetta Gregoraci è lo stesso che mesi fa a Detto Fatto mi ha massacrata…“

Pamela Prati invitata in studio

La sua reazione ha subito scatenato una contro reazione da parte di Bianca Guaccero e Jonathan.

In puntata, la Guaccero ha dichiarato: “Io conosco Pamela Prati e con me è sempre stata carinissima, quindi questo attacco ha sorpreso anche me. Lei ha diritto di replica quindi la invito in studio”.

Durante la trasmissione sono state mandate in onda anche alcune clip in cui Jonathan, sempre in trasmissione, parlava della Prati, e dopo la visione degli spezzoni l’opinionista ha dichiarato: “Dopo aver molto riflettuto ti vorrei rispondere che non è esatto ne corretto quello che hai scritto su di me e sul programma.

Io posso anche chiederti scusa ma tu vieni e porta le prove delle tue dichiarazioni”.

Jonathan Kashanian non ha poi lasciato correre, spiegando ulteriormente la differenza tra Gregoraci e Prati: “Elisabetta è stata presa di mira perché è facile sparare sulla Croce Rossa. Sei tu che hai massacrato te stessa. Troppo spesso abbiamo dimenticato la grande donna e artista che sei per ricordare solo le tue cadute di stile ed è per questo che non ho voglia di sparare sulla Croce Rossa”.

