Alba Parietti, fiera sostenitrice del cammino e dell’immagine pubblica del figlio Francesco Oppini, è andata a discutere di una delle questioni che hanno riguardato il figlio negli ultimi mesi, ovvero il rapporto con l’ex fidanzata Alessia Fabiani.

L’ex Letterina era stata nominata settimane fa proprio da Oppini, che aveva raccontato alcuni dettagli rispetto a come era finita la storia con Alessia Fabiani: “Io ero innamorato perso. Lei faceva quel mestiere (la letterina ndr) ed era super portata. Io un ragazzino. Mi cercava sempre, mi lasciava rose in concessionaria, ma io ho chiuso.

L’ho lasciata io”. A quanto aveva raccontato Oppini, la Fabiani non sarebbe stata in buoni rapporti con la madre Alba Parietti e questo lo metteva in difficoltà: “Mia mamma voleva proteggermi, ero tra due linci”.

La replica di Alessia Fabiani

Alessia Fabiani aveva replicato a quanto detto ai microfoni Radio Cusano Campus: “Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che gli lasciavo le rose in concessionario, qui ha romanzato, non ho mai comprato rose a nessuno, sono allergica. Inoltre non è vero che avessi un brutto rapporto con Alba Parietti, avevamo davvero un bel legame”.

Alba Parietti contro Alessia Fabiani

Ora è Alba Parietti, dalle pagine di Chi, a dare la sua versione dei fatti, che smentirebbe almeno in parte la Fabiani e sarebbe a sostegno del figlio: “Posso dire di aver avuto buoni motivi per non amarla. Lei dice che Francesco mente quando sostiene di averla lasciata, ma non credo che mio figlio abbia detto una bugia. Credo, piuttosto, che se ci mettessimo a dirla tutta, dovremmo cadere nel cattivo gusto di lavare i panni sporchi in pubblico, vorrei spendere quel poco di stile che mi rimane per non andare oltre”.

Dopodiché, dando l’impressione di volerli lavare davvero in pubblico, i panni sporchi, racconta la sua versione di cosa accadde dopo la rottura tra i due: “Ho faticato a capirla, così come fatico a capire perché, dopo essere stata con mio figlio, si sia fidanzata con il suo migliore amico”.

Approfondisci:

GF Vip, Alessia Fabiani smentisce Francesco Oppini: “Ha romanzato”

Alessia Fabiani, la nuova vita dell’ex “letterina” di Passaparola