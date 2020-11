Da quando Giulia Salemi è entrata nella casa del GF Vip, Tommaso Zorzi sembra avere una nuova amica.

I due, in realtà, sembra siano amici da anni e che abbiano vissuto insieme moltissime avventure: la loro confidenza è parsa evidente a tutti in un momento di gioco vissuto negli ultimi giorni, nel quale la coppia si è lasciata andare ad un bacio “appassionato” davanti a tutti.

Il gioco e la penitenza: scatta il bacio

Come spesso accade dentro la Casa, è stato Tommaso Zorzi ad avere l’idea di fare un gioco con gli altri concorrenti.

Si trattava di una sorta di “verità o penitenza” in cui la “sentenza” veniva estratta a sorte dai concorrenti con dei bigliettini. La penitenza peggiore sarebbe stata dover bere un intruglio a diro poco abominevole preparato da Zorzi a base di cipolla, aglio ed altri ingredienti ad alto contenuto maleodorante.

La prima “penitenza” è capitata proprio a Zorzi, coinvolto in un bacio con la Salemi: i due non si sono tirati indietro e si sono dati ad un bacio talmente lungo da compromettere la capacità respiratoria di chiunque.

Grande entusiasmo da parte di tutti i concorrenti, che hanno apprezzato la performance.

Il bacio appassionato, il clima disteso ed i recenti aneddoti raccontati tra i due (che si chiamano rigorosamente “amore” tra di loro) farebbe pensare che tra Zorzi e Salemi ci sia solo affetto ed amicizia di lunga data.

Tommaso Zorzi avrebbe dimenticato Salemi all’aeroporto

Ad esempio, ha divertito tutti il racconto fatto dalla Salemi di quando, 6 anni fa, Zorzi si dimenticò di andarla a prendere in aeroporto a Londra e lei rimase ore da sola, in stato di disperazione, perché l’amico non si era svegliato in tempo.

“Però ti ho mandato l’autista” ha ricordato lui, con lei che ha replicato: “Sì, dopo due ore che io ero disperata e in lacrime”.

Salemi e Zorzi avrebbero litigato

In realtà, secondo voci di corridoio i due ultimamente non sarebbero stati così amici. Sebbene infatti si conoscano da anni e si siano voluti bene, ci sarebbe una dimenticanza della Salemi alla base della rottura dell’idillio tra i due, ed a spiegarlo sarebbe Chi: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo.

Da quel momento il silenzio. vacanze separate e anche scelte di vita diverse. Zorzi ha lasciato la sua vecchia agenzia di management per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi”.

Chiara Biasi parla di Tommaso Zorzi

Addirittura c’è chi, tra gli amici di Zorzi, arriva a dire che lui odierebbe proprio la showgirl. A parlare è Chiara Biasi, amica dell’influencer, tramite Instagram: “Avevano litigato e lui mi aveva detto che proprio la odiava, quindi sta fingendo”.

Nelle apparenze, comunque, i due sembrano andare d’amore e d’accordo. Si vedrà nei prossimi giorni se spunterà l’occasione tra i due per parlare di quello che è accaduto, o non accaduto, in passato.

