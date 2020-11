Cosa ci aspetta oggi in tv? Sicuramente in molti attendono il nuovo episodio di Doc – Nelle tue mani. La fiction targata Rai continua a macinare numeri da record e giovedì scorso ha tenuto incollati alla tv più di 7 milioni di italiani pari al 28.3% di share. Riuscirà qualcuno a farla scendere dal podio? Scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 andrà in onda la 15esimo episodio della serie: Doc – Nelle tue mani. Questa volta Andrea, interpretato da Luca Argentero, si troverà nell’occhio del ciclone a causa di un ex specializzando che lo accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica.

Nel trattempo, anche gli altri protagonisti si troveranno a dover superare difficolta impreviste. A seguire Amadeus conduce il programma AmaSanremo, la competizione dalla quale usciranno i 10 artisti che parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani.

Serata crime su Rai 2. Alle 21.20 un nuovo episodio della serie FBI intitolato La vita è per i vivi. A seguire 2 episodi della serie tv 9-1-1 intitolati Fantasmi e Il vero Buck.

Giovedì è la serata dedicata al cinema su Rai 3. Va in onda il film in 1ª visione tv Stronger – Io sono il più forte che racconta l’appassionante storia di Jeff Bauman. Jeff è un uomo comune che, in seguito alle bombe esplose durante l’attentato alla maratona di Boston del 15 aprile 2013, diventerà un simbolo di forza e tenacia per il mondo intero.

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio conduce su Rete 4 il programma di approfondimento e inchiesta Dritto e rovescio.

Su Canale 5 va in onda il primo capito della saga dei maghetti più famosi del cinema.

L’appuntamento è alle 21.45 con Harry Potter e la pietra filosofale.

Secondo appuntamento settimanale per Le Iene Show. Questa sera a condurre ci sarà il trio femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.