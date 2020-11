Che Lory Del Santo sia stata (e sia) una donna molto desiderata dagli uomini, è stata lei stessa a raccontarlo in più di un’occasione.

Poche ore fa, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, la Del Santo ha colto l’occasione per rivelare l’identità di un suo ulteriore spasimante (che però lei avrebbe rifiutato) e che è spesso nominato negli ultimi tempi: Amedeo Goria.

Guenda Goria su Maria Teresa Ruta: “Con me vede il paradiso”

Padre di Guenda Goria ed ex compagno di Maria Teresa Ruta, gode già di una fama da grande conquistatore.

A confermarla ci sarebbe ora lei, Lory Del Santo, che ha sempre parlato con estrema libertà delle sue avventure passate. Davanti ad un’attonita Barbara D’Urso, la Del Santo ha raccontato che Goria, infatuatosi di lei, aveva cercato di convincerla a lasciarsi sedurre raccontando di quanto sua moglie, Maria Teresa Ruta, adorasse i loro momenti intimi: “Lui mi ha detto: ‘Quando sta con me, è come se lei vedesse il paradiso: impazzisce, vive il nostro rapporto fisico in maniera molto forte e intensa per cui ti suggerisco di provare…Insomma Maria Teresa, almeno a suo dire, apprezzava molto le sue doti da ‘macho’…”.

La Del Santo non si è però lasciata convincere da quanto le veniva detto, ed ha gentilmente rifiutato le avance. Goria, da seduttore esperto e maturo, pare abbia incassato il due di picche con eleganza: “Ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze…Si è comportato con molta classe e, infatti, a distanza di anni, siamo ancora amici”.

Amedeo Goria ha ammesso i tradimenti

Amedeo Goria è stato sposato con Maria Teresa Ruta tra il 1987 ed il 2004.

Lui stesso in passato ha raccontato di non essere stato fedele durante il matrimonio e che furono i suoi comportamenti adulterini a far finire il matrimonio. Anche Goria aveva raccontato del suo passato a Barbara D’Urso, prendendosi le colpe del fallimento coniugale: “Al 70 per cento ha ragione lei, il matrimonio è finito più per colpa mia, perché sono stato io ad avere delle leggerezze nel nostro rapporto, per questo non posso rimproverarla di nulla. Se l’ho tradita? Probabilmente è successo. Ma non è storia attuale, ormai siamo divorziati da tanti anni e non l’ho mai negato”.

