Chi è Mariacarla Boscono, la top model romana che ha conquistato le passerelle di tutto il mondo e anche il cuore di molti uomini famosi? Scopriamo tutto sulla vita privata, la figlia, la carriera e i fidanzati della modella, ora al centro del gossip per essere stata paparazzata al fianco di Stefano De Martino.

Mariacarla Boscono: vita privata

Mariacarla Boscono è nata a Roma nel 1980 da una famiglia piemontese che già si occupava di moda e di imprenditoria. La modella e attrice teatrale ha vissuto la sua giovinezza seguendo i genitori: prima in Italia, poi negli Stati Uniti e, successivamente, ha trascorso 5 anni in un piccolo villaggio del Kenya, tra Malindi e Mombasa.

La carriera sulle passerelle e nel mondo della moda, che continua a gonfie vele, è iniziata a soli 16 anni, grazie all’incoraggiamento di un fotografo amico di famiglia mentre il suo esordio in teatro è arrivato solo nel maggio del 2006. Sulle pagine di Vogue, durante un’intervista ha confessato: “La moda è un grande gioco d’interpretazione; semplicemente, cerco di divertirmi il più possibile“.

Mariacarla Boscono: la carriera tra le grandi griffe ed il teatro

Alta, fisico snello e camminata sicura, Mariacarla Boscono durante la sua prima esperienza come indossatrice, nel 1997, è stata subito ingaggiata da griffe famose come ad esempio Karl Lagerfeld e, da quel momento, la sua carriera non ha mai subito rallentamenti, diventando poi la testimonial di grandi brand come Dolce&Gabbana, Chanel, Givenchy, Yves Saint-Laurent, Jean Paul Gaultier e per H&M nella campagna del 2005, per la quale fu esclusa Kate Moss.

Sempre nello stesso anno, secondo Forbes, è stata tra le top model più pagate del mondo, mettendo da parte un guadagno di 3.500.000 dollari.

Ma il mondo della moda non è l’unico in cui Mariacarla Boscono è riuscita ad esprimere la sua bellezza ed il suo talento. Infatti, l’amore per la recitazione l’ha portata in teatro debuttando nel 2006, a New York, nella pièce Le Serve di Genet; poi a gennaio del 2010, a Roma, recitando nello spettacolo Le donne di Shakespeare e nel 2011 nella seconda tappa della trilogia Le donne di Shakespeare.

I fidanzati di Mariacarla Boscono: Andrea Patti, Ghali e ora… Stefano De Martino?

Dalla relazione avuta con l’imprenditore romano Andrea Patti, nel 2012, Mariacarla Boscono ha avuto una figlia che si chiama Marialucas, nata a Ibiza. Dopo essersi definita a lungo una mamma single, la modella ha avuto una relazione, nel 2017 con Guido Senia, fondatore di un conosciuto night club ibizenco. Successivamente, le pagine di gossip si sono riempite anche grazie alla relazione con un uomo di 13 anni più giovane di lei: il rapper milanese Ghali. Ad oggi la modella italiana sembra far sul serio con l’ex di Belen, Stefano De Martino.

Sarà amore con la bellissima Mariacarla Boscono?

