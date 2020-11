Una serata di calcio all’insegna delle nazionali questa domenica 15 novembre. Su Mediaset Barbara D’Urso domina la scena con le sue “notizie shock”. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Alle 20.30 su Rai 1 la nazionale di calcio italiana se la vedrà con la Polonia in occasione della 5ª giornata, Gruppo 1 della Nations League.

Su Rai 2 va in onda Missione di salvataggio, una nuova puntata della serie tv NCIS: Los Angeles. A seguire NCIS: New Orleans con l’episodio Un conto in sospeso.

La serata prosegue con lo Speciale UEFA Nations League e La Domenica Sportiva.

Dalle 20.00 Fabio Fazio conduce Che tempo che fa su Rai 3, in compagnia di tanti ospiti, Filippa Lagerback e l’ironia di Luciana Littizzetto.

I programmi in onda su Mediaset

Rete 4 prosegue la domenica dedicata a Bud Spencer e Terence Hil. Questa sera va in onda …altrimenti ci arrabbiamo!

Barbara D’Urso conduce il talk show Live Non è la D’Urso. Anche stasera non mancheranno scontri e confronti nell’arena di Canale 5. Ma soprattutto non mancheranno i grandi ospiti, le rivelazioni shock e il gossip.

Nella scorsa puntata abbiamo visto Ivana Trump, la famiglia Goria al completo, Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini e tanti altri. Chi ci sarà questa sera?

Su Italia 1 continua la serie fantasy della Marvel X-Man: Apocalisse. La nona pellicola della saga e 2º capitolo del prequel, vedrà una giovane squadra di X-man combattere contro un nemico apparentemente invincibile risvegliatosi, dopo un sonno millenario, nel 1983. A seguire il film In Time con Justin Timberlake. In un ipotetico futuro nel quale il processo d’invecchiamento si ferma a 25 anni, l’unico modo per restare vivi è guadagnare (o rubare) tempo.

Gli altri

Dalle 20.35 la serata di La7 vedrà Massimo Giletti condurre una nuova puntata del programma di inchieste ed approfondimenti Non è l’Arena.

Infine, su TV8, saranno trasmesse in chiaro 2 puntate dell’edizione numero 9 di MasterChef Italia.