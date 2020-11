La famiglia Goria al completo si riunisce da Barbara d’Urso, ma sembra che alcuni problemi emersi al Grande Fratello Vip non siano del tutto superati. Guenda, Amedeo e Gian Amedeo Goria sono ospiti a Live – Non è la d’Urso e si confrontano sulle ferite ancora aperte. Convitato di pietra è Maria Teresa Ruta, di cui il giornalista sportivo si dice ancora innamorato. Un argomento scottante è la vita sentimentale di Guenda, che si confronta con Christian Leone, ex fiamma e molto critico sulla sua storia con Telemaco.

Guenda e Amedeo Goria: come sono i rapporti oggi

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Guenda Goria sembra più libera di esprimere i suoi sentimenti e risentimenti.

“A papà rimprovero l’assenza, il fatto che a volte si dimentica di essere papà, perché è molto giocherellone“, dichiara a Barbara d’Urso, “Però gli voglio bene e una volta uscita dalla Casa mi ha dimostrato molto affetto. Ha capito“.

Amedeo Goria conferma di aver cambiato atteggiamento: “Ho capito che devo sacrificare qualcosa di me, della mia ‘singletudine’ per offrire qualcosa a loro. Mi sono impegnato molto, accettando anche i suoi difetti“.

Il giornalista è infatti molto geloso della sua vita da scapolo, ma si sta sforzando di fare spazio alla figlia nella sua vita.

A centrare il problema è Gian Amedeo: “Queste incomprensioni c’erano, ma magari noi come famiglia avevamo molta difficoltà a comunicare. Non abbiamo mai avuto una comunicazione così diretta“, racconta.

La crisi dopo le affermazioni di Amedeo Goria

Proprio questo atteggiamento ha portato una crisi quando Amedeo Goria ha dato alla figlia della bipolare. Una parola buttata lì che ha turbato molto Guenda: “Io mi sto interrogando, è una parola che mi è rimasta dentro, mi chiedo ‘sono bipolare’?

Tendo a incamerare tanto, e mi rendo conto che quando esplodo esplodo davvero“.

Amedeo Goria si spiega su quel termine: “Intendevo che hai due lati del tuo carattere, come tutti noi. A volte sei dolcissima, sei capace di commuoverti, hai una grande sensibilità. Dall’altra quando ti arrabbi, l’hai dimostrato della casa del Grande Fratello, che prendi una posizione. Io per esempio sono uno che tende sempre ad accomodare tutto, a spegnere le polemiche“.

Gian Amedeo prova a sciogliere la tensione e difende la sorella: “Lei è fatta così, è diretta, abbiamo imparato a sopportarla così“, scherza.

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta: l’amore resta

Quando Barbara d’Urso chiede al giornalista se prova ancora sentimenti per Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria ammette: “Io sono sempre innamorato di lei, quando la vedo vedo quando ci siamo sposati. Rimane sempre l’amore, io la critico quando si autocolpevolizza. Posso essere ancora innamorato, poi sono single, sarò single a vita“.

Guenda Goria è certa che il padre provi ancora qualcosa: “Loro si sono separati, papà non ha più trovato una compagna fissa.

Lui prende sempre le difese di mamma. Poi c’è una cosa pi delicata, lui è ex balbuziente, e l’unica parola che non riesce ancora a pronunciare è Maria Teresa“.

La separazione dopo i tradimenti

Guenda Goria racconta di come non si sia resa conto inizialmente che i genitori avevano divorziato, e nemmeno dei tradimenti di Amedeo, anche perché era abituata che fossero lontani per lavoro. “I miei genitori sono stati molto bravi a non farmi accorgere che erano separati, sono sempre stati bravi a non parlare male l’uno dell’altro“, racconta. Anche Gian Amedeo non aveva inizialmente chiari i motivi della separazione, ma “dopo un po’ è stato abbastanza evidente“.

Guenda Goria e gli uomini

Nella puntata si parla molto del rapporto di Guenda Goria con gli uomini e Amedeo commenta alcune scelte della figlia: “Ognuno porta dentro di sé il proprio vissuto, se lei si è avvicinata a uomini più grandi qualcuno può dire che lo fa per ritrovare il padre, spero che lei sia felice“.

Christian Leone accusa Guenda

Le noti dolenti arrivano con Christian Leone, breve flirt di Guenda e amico di Telemaco.

L’uomo attacca la gieffina, accusandola di aver “tradito” l’amico con lui. Ma Guenda non ci sta: “Abbiamo avuto una breve frequentazione, tu sei venuto qui a difendere Telemaco e a buttare fango su di me. Tu sei qui per la visibilità. Se Telemaco vuole difendersi lo può fare benissimo da solo, non servi tu“.

Christian Leone però approfitta e rinfaccia con molta poco galanteria alcuni comportamenti alla gieffina: “Telemaco è mio amico. Tu sai come sta la madre che lavora 10 ore al giorno alla Caritas? Sono pieni di vergogna. Una settimana prima gli scrivevi ti amo e poi venivi a bussarmi alla porta alle 3 di notte“.

L’affondo continua: “Io dico tante volte no a una donna meravigliosa come te per rispetto a un amico. Quante volte mi hai scritto?“.

Guenda Goria si difende e lo accusa di usarla per fare l’opinionista: “Io non ci stavo con Telemaco quando ci siamo frequentati. I sentimenti sono i miei, sono andata io nella casa del Grande Fratello e li ho raccontati io“.

