Nuovo capitolo del dramma familiare tra Maria Teresa Ruta, Guenda e Amedeo Goria. Così Mario Balotelli, al centro di polemiche nelle ultime settimane per una frase sessista, si è lamentato sui social, dicendo che nella Casa si fanno due pesi e due misure.

La frase della discordia: le parole di Balotelli

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Mario Balotelli è andato a fare visita al fratello Enock. Un quadretto molto spensierato, se non fosse per il fatto che l’ex attaccante del Brescia ha poi fatto una battuta scomoda nei confronti della sua ex, Dayane Mello.

Quando Alfonso Signorini ha fatto notare a Balotelli che la sua ex ragazza lo vorrebbe dentro la Casa, lui ha risposto: “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice ‘basta che mi fai male’”. Una frase che ha scatenato bufere fuori e dentro gli studi di Cinecittà.

A pranzo, quando Guenda ha fatto notare a Enock che avrebbe preferito avesse preso posizione rispetto a quanto detto del fratello, il ragazzo è scoppiato, lasciando anche la stanza, scatenando nuove polemiche ,e criticato anche da Antonella Elia.

La crisi Ruta-Goria

Il rapporto tra Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda sembra farsi sempre più stretto. Una cosa che pare non piacere al padre della giovane attrice. Tant’è che in un’intervista a NuovoTV Amedeo Goria ha detto: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore. […] Il vero problema è che io sono il suo capro espiatorio. Guenda con me è bellicosa e bipolare come, del resto, lo è con tutti gli altri uomini che frequenta”.

Parole che hanno fatto esplodere Maria Teresa Ruta, che si è scagliata con rabbia contro l’ex, dicendo che è “da querela”.

Guenda, invece, si è limitata a dire: “Ho un papà particolare, ma che adoro. Forse si è sentito offeso da alcune mie esternazioni. Lui è anche un po’ geloso del rapporto che ho con mamma, perché magari me la prendo più facilmente con lui, perché credo che da un papà questi attacchi non siano belli”.

Il giornalista torinese si è poi difeso, dicendo che non intendeva dire che sua figlia fosse bipolare. E rivolgendo poi il pensiero a Maria Teresa, ha detto che la ex ne aveva fatta una questione personale, quasi avesse attaccato lei.

La reazione di Balotelli alla querelle familiare

Dopo aver assistito a questi scambi accesi, Mario Balotelli non c’è stato più. Così, sul suo profilo Twitter, ha scritto: “#gfvip ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah!”

Per poi aggiungere: “Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari. Tutti predicano bene e razionano male e in più giudicano MAH”.

Parole che hanno scatenato ulteriori critiche nei suoi confronti da parte di diversi utenti sui social.

Tra le frasi che gli sono state rivolte questa: “Tuo fratello è stato maleducato, aggressivo con una donna che gli ha parlato in modo normale, qui si parla di cose molto più serie e delicate delle cavolate tue e di tuo fratello”.

Balotelli non ha risposto ai messaggi dei suoi followers. Si è limitato a pubblicare un altro tweet con scritto: “#gfvip Dayane io e mio fratello ti vogliamo bene davvero”.

Balotelli manda un messaggio d’affetto a Dayane Mello

