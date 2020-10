Mario Balotelli ancora una volta al centro delle polemiche. Dentro e fuori dal campo il calciatore ha sempre fatto parlare di sé, scatenando forti reazioni. L’ultima arriva direttamente dagli studi del Grande Fratello Vip, dove con una frase sessista nei confronti della concorrente ed ex fidanzata Dayane Mello ha sollevato l’ennesimo polverone. Balotelli ha cercato poi di metterci una toppa con una storia su Instagram, dove ha scritto: “Chiedo scusa a chi si è sentito offeso/a, ma basta fare i femministi o i maschilisti. Con Dayane ho una confidenza particolare, non giudicate se non conoscete i rapporti fra le persone”.

Al momento però le scuse non sembrano bastare a calmare gli animi.

L’autogol di Mario Balotelli

Il bomber non tocca un pallone da oltre 6 mesi, dopo il burrascoso addio al Brescia. Tuttavia, Balotelli si è mostrato sorridente e sereno come ospite speciale della trasmissione Mediaset, alla quale partecipa suo fratello Enock. Come già in passato però, Supermario ne ha combinata una delle sue, attirandosi un vespaio di critiche. Come titola la Gazzetta dello Sport, “Balotelli torna al Grande Fratello Vip e va subito in fuorigioco”.

Una metafora calcistica per sottolineare che l’uscita dell’ex fuoriclasse sull’ex fidanzata Dayane Mello è stata quantomeno infelice. “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice ‘basta che mi fai male’”: questa la frase incriminata, che Balotelli ha cercato di far passare per una battuta. Non pago, dopo aver riso alla sua stessa uscita, il calciatore ha aggiunto: “Dai, ti prendo in giro, mamma mia. Sorridi un po’”. La destinataria ha risposto con eleganza: “Preferisco non commentare”.

Le scuse del calciatore

A peggiorare ancor di più la situazione già di per sé imbarazzante sono state però le parole successive di Balotelli.

Il presentatore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, dopo aver sorriso e atteso un po’, l’ha invitato a chiedere scusa alla concorrente offesa. Ma il calciatore ha ammesso di non comprenderne il motivo. Oltre ad aver pronunciato la frase sessista, dunque, non si è nemmeno accorto della volgarità della stessa. “Dayane, se ti ho offeso ti chiedo scusa. Lo sai che ti voglio un bene dell’anima”. La ragazza ha tuttavia risposto piccata e ferrea: “Sinceramente, non me ne frega.

Può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”. Uno a zero per Dayane, palla al centro. Il succo della vicenda è perfettamente riassunto dalla Gazzetta: “Balotelli è ridotto a trovare in tv quella visibilità che una volta si meritava a suon di gol”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Non poteva mancare il commento di Selvaggia Lucarelli, che come al solito è stata chirurgica e tagliente. “Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo.

E Signorini che: “Ahhhh hai capito Dayane?”, incapace di dirgli: “ma che schifezza hai detto?”. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere. (ah, le scuse richieste dal conduttore dopo aver letto Twitter per poi dirgli “entra nella casa” non valgono)“.