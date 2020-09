Si avvicina la data d’inizio del Grande Fratello Vip e nel cast ufficiale spunta anche il nome del fratello di Mario Balotelli. Ecco chi è Enock Barwuah, fratello minore del celebre calciatore di cui ha seguito le orme.

L’infanzia di Enock Barwuah

Enock Barwuah è nato a Palermo il 20 febbraio del 1993. I genitori, Thomas e Rose Barwuah, sono entrambi immigrati dal Ghana. Enock è il fratello minore di Mario Balotelli, nato 3 anni prima, che prima dell’affidamento di chiamava Mario Barwuah.

Enock ha anche altri 2 fratelli, Abigail e Angel Barwuah.

Come il fratello maggiore anche Enock si appassiona al calcio fin da subito, decidendo che sarebbe diventato il suo mestiere. Il giovane però soffre molto quando Mario viene affidato ad un’altra famiglia a causa dei problemi economici della sua.

Enock inizia ufficialmente la sua carriera da calciatore nel Rapallobogliasco durante la stagione 2011/2012. Dopo questa esperienza Enock milita in diverse squadre di categorie minori, mentre il fratello, noto come SuperMario Balotelli, ha militato in Serie A.

La carriera turbolenta del giovane Enock Barwuah

Enock ha ereditato dal fratello anche il proprio temperamento e un carattere impulsivo, finendo spesso alla ribalta per le sue bravate.

Nel 2018 entra ufficialmente nel Pavia Calcio e il suo arrivo non passa inosservato: il giovane si presenta infatti con la Ferrari gialla del fratello maggiore.

Sempre durante la sua permanenza nel Pavia, Enock ha subito 7 turni di squalifica dopo aver spinto violentemente un arbitro e attaccato un avversario sul campo.

Giocando in serie D, lo stipendio di Enock non può superare i 30mila annui, ma il giovane sponsorizza anche capi d’abbigliamento sui suoi profili social, che gli garantiscono anche una fetta di guadagno.

Infine la partecipazione al Grande Fratello Vip gli frutterà sicuramente un ritorno di immagine importante e non solo: il cachet per i concorrenti del reality, secondo quanto riportato da diversi siti, si aggirerebbe infatti dai 5 ai 15mila euro a settimana.

*immagine in alto: Instagram/Enock Barwuah

