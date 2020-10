Il rapporto tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria al Grande Fratello Vip ha avuto numerosi alti e bassi. Madre e figlia, infatti, sembrano avere visioni differenti della vita, che ha più volte messo a dura prova la loro famiglia. Nella puntata di questa sera momenti di grande commozione per le due donne, che in lacrime si lasciano andare a confessioni importanti.

Lo screzio tra Maria Teresa e Guenda

Uno speciale rapporto madre-figlia sta appassionando sempre più i telespettatori del Grande Fratello Vip. Si tratta di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, concorrenti di questa edizione, prima in coppia e adesso singolarmente.

Il loro rapporto negli ultimi giorni sembra attraversare qualche criticità di troppo, complice un uomo misterioso di nome Telemaco. Sarebbe, in sostanza, un ragazzo con il quale Guenda avrebbe un flirt fuori dalla Casa. Ma mamma Maria Teresa non approverebbe questa liaison, considerando che la figlia è da poco uscita da una lunga relazione con un altro ragazzo durata 14 anni. Due differenti visioni della realtà che hanno provocato qualche piccolo screzio tra madre e figlia, con Guenda che pochi giorni fa le ha detto: “Prima di entrare nella Casa ti ho raccontato di questa storia.

Te l’ho raccontato un po’, ma probabilmente è una storia che non vuoi sentire e quindi cambi argomento e ti distrai“.

Guenda e gli abbandoni subiti in passato

Ma nel nuovo appuntamento con il reality mamma e figlia vengono messe di fronte al loro passato, alla storia della loro famiglia. Una famiglia segnata dagli abbandoni: prima quello del padre di Guenda, quando lei era giovanissima, poi quello della stessa Maria Teresa. Una serie di dolori che ha colto nel profondo Guenda, che ha dovuto crescere da sola assieme al fratello.

Maria Teresa, convocata in Confessionale, affronta questo argomento. Dal salone la figlia, una volta aperto il collegamento, prova a spiegarle come ha trascorso quegli anni difficili: “Entrambi i miei genitori hanno pensato tanto a sé e alla loro felicità. Mamma forse aveva ferite precedenti legate al rapporto con papà e voleva vivere un nuovo amore e lo capisco oggi da donna. Ma eravamo piccoli, io a 17 anni avevo ancora bisogno della mamma per tante cose, mio fratello era ancora più piccolo e mi sono ritrovato a fare la mamma per lui“.

Antonella Elia commossa in studio

Antonella Elia, visibilmente provata dal racconto di Guenda, decide di prendere parola. Inizialmente rivolge tanti complimenti alla concorrente per la sua eleganza e il suo modo di esprimersi, per poi raccontare, con le lacrime agli occhi e la voce strozzata, la sua esperienza di vita: “È un tema che mi tocca molto. La mia seconda mamma, quando avevo 17 anni, è andata via per mesi a inseguire un suo sogno. In quei 2 mesi sono morta, mi sono sentita così sola, disperata, mi sono anche ammalata“.

Confronto in lacrime: “Oggi per me sei un esempio di donna“

Ma l’attenzione ricade subito sul rapporto tra Maria Teresa Ruta e Guenda, che rimangono da sole nel salone della Casa per mettere in chiaro alcune cose. Il loro abbraccio liberatorio, epilogo di tante incomprensioni, emoziona tutti e, con le lacrime agli occhi, la showgirl rivela: “Pensavo di essere una madre talmente ingombrante, anche a livello lavorativo“. E la figlia, ricordano i tristi giorni dell’abbandono, le rimprovera: “Hai staccato tutte le copertine, ma anche le nostre foto e hai messo solo le foto di te e Roberto in casa.

Le hai tolte tutte“. La Ruta è provata da quelle parole e cerca di spiegare la sua posizione: “Non sono un esempio di madre per niente“. “Oggi per me sei un esempio di donna – le spiega Guenda – che ha seguito il proprio amore e per me è un esempio. Da questo ho preso da te. Però io da donna adesso ti capisco, ma da figlia no, ho avuto vuoti profondi. Le mie fragilità derivavano da lì“. Il confronto si conclude tra le lacrime: il loro rapporto mamma-figlia è più saldo che mai.

