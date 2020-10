Guenda Goria è uno di quei personaggi che sa mostrarsi al Grande Fratello Vip, senza mai cedere alla trappola dell’esagerazione. La figlia di Maria Teresa Ruta deve fare i conti con la presenza della madre nella Casa, ma le due dopo alcune difficoltà sembrano confrontarsi costruttivamente.

Guenda comunque vive il reality appieno, come dimostra il presunto flirt che ci sarebbe stato con Massimiliano Morra. Ora si scopre però che fuori dal Grande Fratello Vip ci sarebbe un uomo in particolare che la aspetta, nonostante mamma Maria Teresa sembri non approvare.

Guenda Goria, chi è il suo uomo del mistero

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato di un uomo molto speciale per Guenda Goria, che lo avrebbe conosciuto in Africa. “È una persona che ho conosciuto da poco tempo, con cui abbiamo condiviso dei momenti di difficoltà e abbiamo condiviso qualcosa di molto particolare perché io sono uscita da una relazione molto lunga e ho ancora tante macerie dentro e lui anche aveva queste macerie“, spiega Guenda, riferendosi alla fine della relazione durata 14 anni.

Inizialmente sarebbe nato tutto come un’amicizia e poi si sarebbe trasformata.

“Poco prima di entrare al Grande Fratello abbiamo cominciato a mettere insieme dei pezzetti di queste macerie e a condividere qualcosa che è ancora un bocciolo. Ed è la ragione per cui io volevo fare questo percorso da sola“, continua. Guenda è rimasta bloccata in Africa durante il periodo del lockdown e ha avuto quindi modo di conoscere “una persona speciale“.

C’è di mezzo una moglie

Il fortunato uomo del mistero però non sarebbe così libero. Alfonso Signorini mostra a Guenda alcune dichiarazioni della moglie che chiede di salvare la sua famiglia, ma l’attrice specifica: “Telemaco è separato e non vive più con quella che è la moglie legale dal primo gennaio.

Ci sono delle carte scritte, per cui… Ci sono donne che amano mettersi in mostra magari attraverso la pelle di qualcun altro“.

Guenda comunque avrebbe avuto un confronto con lei: “Dal momento che io sono una persona pulita e ho incontrato questa donna e ho detto ‘Se volete riprovare riprovateci’, perché per me era una amicizia. A questo punto, dal momento che è lui a dover parlare, invito lui a fare quello che è giusto che faccia.

Io sono molto tranquilla e serena, ma se qualcuno vuole mettersi in luce sfruttando la mia persona, è giusto che la persona in mezzo dica la sua“. La gieffina avrebbe provato a fare amicizia con la moglie di Telemaco ma “Tante donne vorrebbero che l’uomo che lasciano stesse solo e non trovasse la serenità con un’altra persona“.

Parla Telemaco Dell’Aquila

A scovare Telemaco Dell’Aquila, imprenditore di Busto Arsizio ma di stanza a Sharm El-Sheikh, è stata Novella2000. Alla rivista Telemaco ha spiegato la situazione: “Io tecnicamente sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione.

Non viviamo nemmeno più insieme“. L’imprenditore racconta come ha conosciuto Guenda Goria: “A un aperitivo il 18 dicembre 2019. L’ho ritrovata a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. Sono venuto poi a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm. Era marzo“.

La gieffina lo ha poi raggiunto in Egitto: “Siccome Guenda voleva scappare a causa del coronavirus dal suo appartamento milanese, delizioso ma senza giardino e balcone, ha deciso di raggiungermi al Domina Coral Bay di Sharm, dove è rimasta per 5 mesi.

È stato qui che abbiamo approfondito la nostra conoscenza. A giugno poi abbiamo solidificato ancora di più il nostro rapporto“.

Sulla moglie nega tutto

Rispetto al desiderio della moglie Olga di riprovare a mettere insieme la famiglia, commenta: “Non è vero nulla. Vorrei precisare che Guenda Goria è una bravissima persona. Io mi considero onesto, tanto più onesta lo è Olga. Il caso è partito da una chiacchierata in chat privata tra Olga e un autore TV“.

Telemaco specifica: “Ingenuamente Olga pensava di non aver rilasciato nessuna dichiarazione. Ribadisco, sia chiaro una volta per tutte: non esiste alcuna dichiarazione in cui lei dice: ‘Guenda lascia stare mio marito’ o parla di Guenda Goria come di una persona sgradevole.

Ha aggiunto solo che a marzo, quando io e la Goria ci siamo visti, la separazione era ancora troppo fresca, e chissà se le cose potevano essere recuperate“.

Maria Teresa Ruta non approva per via dell’età

Nonostante le rassicurazioni però, Maria Teresa Ruta non sembra approvare la scelta della figlia. La conduttrice lo aveva conosciuto molto tempo prima, ma non l’aveva mai frequentato, e mai avrebbe pensato che Guenda potesse conoscerlo dopo anni e iniziare una relazione con lui.

“Vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza e l’adolescenza che non ha mai vissuto. Non ho niente contro Telemaco, però la sua carta d’identità per me è a sfavore“, dichiara l’ex showgirl, “Vorrei che Guenda si divertisse, che facesse della ca****e in vita sua che non ha mai fatto. Guenda è una che studia, che si impegna, deve trovare uno scapestrato secondo me“.

