Alba Parietti accusa Dayane Mello di “giocare sporco”, intervenendo sulle dinamiche tra la ragazza e il figlio Francesco Oppini nel GF Vip. I due, entrambi concorrenti del reality, sono finiti al centro dell’attenzione per il presunto interesse di lei. Oppini, però, ha messo dei paletti perché fidanzato e la madre ha difeso la sua posizione e quella della nuora, Cristina Tomasini.

Alba Parietti contro Dayane Mello

Intervistata durante l’ultima puntata del talk Casa Chi, Alba Parietti ha detto la sua sulla condotta di Dayane Mello all’interno del Grande Fratello Vip.

Il nome della ragazza viene fuori per via del suo presunto interesse nei confronti di Francesco Oppini, figlio della showgirl impegnato, come lei, in veste di concorrente.

La Parietti non ci sta ad assecondare le ipotesi romantiche dietro il rapporto tra i due, e ha sottolineato l’amore profondo che lega suo figlio alla fidanzata, Cristina Tomasini.

“Lui non sapeva cosa Dayane Mello stava cercando i far passare. Mentre lui si fidava ciecamente dell’amicizia con lei, Dayane Mello stava cercando di far passare un messaggio diverso, cioè che Francesco, sotto sotto, le stava facendo la corte“.

Le parole sull’amore tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini

La showgirl ha poi parlato della necessità di tutelare il sentimento tra suo figlio e la fidanzata, evitando di cadere in fraintendimenti che potrebbero rovinare “per un gioco di 3 mesi” un rapporto potenzialmente capace di durare per tutta la vita.

“Fuori dal GF – ha proseguito Alba Parietti – c’è una vita molto importante a cui lui tiene, una fidanzata che ha dichiarato di volere come sua compagna per tutta la vita, con cui vuole andare a convivere, io credo che sia importante fargli notare che c’è qualcuno che sta giocando sporco e sarebbe meglio chiarire le cose.

Lui le ha chiarite, e io credo che salvaguardare la vita di due persone che si amano profondamente non sia intromettersi“.

A chi la ritiene troppo invadente nella vita di suo figlio, ha risposto senza peli sulla lingua: “Cristina non è avvezza a queste dinamiche, viene bombardata da degli str**zi che le scrivono cattiverie, le arrivano messaggi odiosi che lasciano intendere che il fidanzato gliela sta facendo sporca, quindi giustamente io mi preoccupo che lei non stia male, e che capisca le dinamiche di un gioco dove, secondo me, Dayane Mello uscirà con un leasing di una macchina pagata in comode rate.

Ma difficilmente otterrà altro se non un’amicizia sincera da lui“.

Il rapporto con il figlio: “Come fratello e sorella“

Alba Parietti ha negato di essere preoccupata per Francesco Oppini, e ha rivolto un messaggio a chi si sarebbe lanciato in giudizi affrettati sul loro legame.

“Leggo post di gente che mi scrive che devo lasciare in pace mio figlio, che sono oppressiva.

Anzitutto vorrei dire a queste persone che si facessero i fatti loro, perché non sanno nulla del rapporto che ho con lui“. La Parietti ha inoltre spiegato di vivere insieme al figlio da 40 anni, e ha dipinto il loro rapporto come “da fratello e sorella“.

Approfondisci

TUTTO SU ALBA PARIETTI

TUTTO SU FRANCESCO OPPINI

Francesco Oppini: lacrime per la fidanzata scomparsa