Al Grande Fratello Vip Francesco Oppini lancia un importantissimo messaggio ai genitori, Alba Parietti e Franco Oppini. Il ragazzo, venuto a conoscenza di una breve guerra a distanza in corso tra la madre e il padre, fa un’esplicita richiesta: “Chiedo di deporre le armi“.

Francesco Oppini, guerra a distanza tra i genitori

È un periodo particolare per Francesco Oppini, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, 38 anni, ha deciso di partecipare al reality per mettersi in gioco e, soprattutto, per liberarsi dell’ingombrante ombra della madre, Alba Parietti.

Il rapporto tra mamma e figlio è indubbiamente speciale e si è fortificato ancor di più dopo un difficile periodo da lui vissuto: il divorzio dei suoi. A tenere banco in questi giorni è una querelle a distanza proprio fra la Parietti e Franco Oppini, padre del ragazzo. Tutto è cominciato quando la showgirl ha deciso di intervenire telefonicamente al GF Vip per salutare il figlio. La situazione, però, è precipitata quando la Parietti ha lanciato una frecciatina social a Dayane Mello. La ragazza all’interno della Casa ha più volte provato ad instaurare un flirt con Francesco Oppini, del quale sembra visibilmente innamorata.

“Chiedo di deporre le armi“

Ma la madre del ragazzo non ha visto di buon occhio questo avvicinamento di Dayane al figlio, considerando soprattutto che il figlio ha una fidanzata fuori che lo aspetta. Pronta la reazione di Franco Oppini che, ospite di Barbara D’Urso ha attaccato l’ex moglie: “Era la sua serata. Fai più la madre ed evita di essere la Parietti“. La risposta della conduttrice è arrivata in maniera immediata, dando vita ad un battibecco a distanza che non è andato giù al figlio.

Nella puntata di questa sera Francesco Oppini, convocato in Confessionale per venire a conoscenza di quanto stia accadendo fra i genitori, svela: “Nonostante abbiano fatto di tutto per farmi vivere la separazione in modo tranquillo, qui escono fuori i fantasmi del passato. Mio padre ha un carattere silenzioso, sta in sordina e non vuole apparire tanto. Mia madre è un vulcano, ma questo non vuol dire che voglia apparire“. Poi arriva una richiesta esplicita: “Chiedo di deporre momentaneamente le armi, queste cose le lascerei fuori da qui.

Sono persone intelligenti e capiranno il mio messaggio credo“.

