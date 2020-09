Essere figlio di Alba Parietti non dev’essere facile. Francesco Oppini l’ha anche detto nel suo video di presentazione al Grande Fratello Vip. E già dopo 5 minuti nella casa la Parietti era in diretta telefonica, per la furia dell’ex marito. Ma nessuno ha mai parlato dei timori della nuora di Alba Parietti, Cristina Tomasini, fidanzata con Francesco.

Alba Parietti: una mamma “ingombrante“

Francesco Oppini è nato dal matrimonio tra la showgirl Alba Parietti e l’attore Franco Oppini ma è cresciuto principalmente con la madre. Anche se di lavoro fa il commerciante di automobili, in passato ha già partecipato a un altro reality, La Fattoria.

La new entry della casa del GF Vip, però, ha carattere, e vuole dimostrarlo. Prima di entrare ha scritto in un post su Instagram: “Questo particolare ‘viaggio’ lo dedico a chi non mi conosce, nella speranza che certi pregiudizi sui ‘figli di’ possano cambiare, dato che spesso sono figli del nulla“.

Fin dall’ingresso del figlio nella casa una decina di giorni fa, Alba Parietti ha rilasciato diversi commenti. Ha fatto notizia il suo scontro a distanza con Patrizia De Blanck che l’ha definita una stron*a, e alla quale ha risposto ironicamente.

Le parole della fidanzata Cristina Tomasini: tra amore e timori

Oppini sembra essere molto devoto alla sua fidanzata e Alba Parietti lo è sia del figlio e della nuora. Nello studio di Oggi è un altro giorno, infatti, ha raccontato che il figlio “ha questa meraviglia di fidanzata che è Cristina Tomasini, la nuora che ogni madre sogna“.

Dalla sua, Cristina Tomasini ha raccontato al settimanale Chi: “Con Alba ho un rapporto bellissimo. All’inizio avevo timore, ma adesso per me è un punto di riferimento.

A volte usciamo a cena solo io e lei e quando ho un problema la chiamo“. Per quanto riguarda il fidanzato, invece, ha detto di non essere molto gelosa, definendolo “molto rispettoso”. Forse, ha aggiunto, è più gelosa della Juventus che delle altre donne. In quanto al carattere del fidanzato, invece, la Tomasini è un po’ più preoccupata: “A volte è fumantino – ha raccontato – anche se si è calmato, ma in un contesto come il GF Vip potrebbe sentirsi sotto pressione“.

